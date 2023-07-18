С чего начинаются революции рассерженных военных Александр Баунов

18.07.2023, 11:10

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Александр Баунов

Фото: nv.ua

Как правило — с корпоративной обиды.

По поводу выступления генерала Попова вновь обратимся к книге «Конец режима», которая, среди прочего, является энциклопедией военных мятежей. Люди склонны считать более серьезными те их них, которые исходят с самого верха: чтобы свергнуть целого президента нужен целый министр обороны. Все привыкли, тем не менее, что Грецией восемь лет правили полковники. А почему собственно полковники, а не генералы? Апрельскую революцию в Португалии и вовсе совершили капитаны и майоры. Все потому что военным среднего звена на местах, на земле заметнее провалы системы, но они еще не достигли тех высот, когда им и с провалами хорошо и не хочется ничего менять. Причем такая военная революция может получиться как в сторону демократии (Португалия), так и в противоположную (Греция).

Как правило, все начинается с корпоративной обиды, с отказа в доверии вышестоящим со стороны нижестоящих. Эти рассерженные военные скорее антиэлитисты, чем демократы, их первоначальные лозунги связаны больше с идеей справедливости, чем с идеей свободы или либеральной демократии. И только когда выясняется, что справедливости без освобождения от действующего режима не получается, начинается разговор и о свободе. И даже при таком разговоре, португальские капитаны, например, скорее имели в виду в широком смысле социальную, даже социалистическую революцию, чем просто сделать «как в Италии».

Власти, как правило, знают о недовольстве военных, и даже об их самоорганизации (хотя обычно не знают о планах и сроках вооруженного мятежа), но стараются обходиться без широких репрессий, чтобы не обидеть военную корпорацию и не остаться без опытных исполнителей приказов на земле, особенно в военное время.

Ниже кусочек из книги про то, как эта военная революция началась.

«Непосредственной причиной португальской революции, состоявшейся 25 апреля 1974 г., стало острое чувство несправедливости в среде офицеров среднего звена. Во времена бурного экономического роста, совпавшего с началом колониальных войн, престиж армии поблек. Дети элиты пошли учиться на менеджеров и юристов, и вакансии лейтенантов освободились. [Португальский диктатор] Салазар ввел бесплатное обучение в военных академиях, сделал их доступными для выходцев из небогатых семей. Таким способом он намеревался пополнить армейские ряды новыми кадрами, обязанными карьерой лично ему. Кроме благодарности за доступ к социальному лифту, эти молодые люди принесли в офицерский корпус жизненный опыт небогатой провинциальной Португалии и оказались гораздо более восприимчивыми к левым идеям равенства и справедливости.

Большинство офицеров этого салазаровского призыва ко времени правления Каэтану [более либерального на словах преемника Салазара] дослужились до званий капитанов и майоров. Чтобы усилить собственные позиции в армии, Каэтану решил разбавить армейский корпус выпускниками гражданских вузов. В июле 1973 г. он подписал новые декреты о милисиануш (milicianos).

Сама система милисиануш — призыва выпускников университетов на кратковременную военную или гражданскую службу — появилась еще при Салазаре. Но теперь молодые гражданские специалисты после полугодовых курсов военной подготовки получали офицерское звание — как правило, капитанское — со всеми причитающимися выплатами и льготами, с мундиром и погонами, до которых выпускники военных школ дослуживались за 10-12 лет после нескольких боевых командировок в Африку. C точки зрения кадровых капитанов, это была оскорбительная несправедливость.

Уже в сентябре 1973 г. 136 кадровых офицеров среднего звена собрались на тайную встречу недалеко от римского храма Дианы в городе Эвора. Участники встречи подъезжали к якобы сломавшемуся на дороге грузовику и от копавшегося в моторе водителя получали указание, куда следовать дальше. 9 сентября 1973 г., за два дня до правого военного переворота в Чили, неожиданно многочисленные любители античности создали «Движение капитанов», не предполагая, что всего через шесть месяцев будут управлять страной.

Политическая полиция знала о подозрительном собрании военных, но Каэтану не хотел ссориться с армией и начинать чистки. Некоторых из активистов новорожденного движения отправили служить в дальние гарнизоны. Это только способствовало его популяризации в разных частях империи. К весне 1974 г. в «Движении капитанов» состояло почти 10% офицерского корпуса вооруженных сил метрополии, и от административной задачи — отмены декретов о милисиануш — движение перешло к политическим требованиям мирного завершения колониальной войны.

После того, как оппозиция осенью 1973 г. [в знак протеста] ушла с контролируемых выборов, надежды на мирную демократизацию исчезли. «Движение капитанов» принимает революционный план: военные сами должны убрать правительство, неспособное решить проблемы колоний и справедливого распределения офицерских званий, а также демократизации страны».

Александр Баунов, Telеgram

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