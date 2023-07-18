«Стараюсь стабильно откладывать тысячу евро в месяц» 2 18.07.2023, 11:14

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Как выживают релоканты с зарплатой в валюте.

Злотый в Польше укрепляется уже несколько месяцев. Курс доллара на днях мощно пробил психологическую отметку в 4 PLN, а ведь казалось, с высоты в 5 PLN, которую доллар набрал минувшей осенью, упасть так низко уже невозможно.

Что чувствуют релоканты, чья зп по-прежнему привязана к «твёрдой валюте»? И идут ли они «за добавкой» к работодателю? Devby cпросил у читателей.

«На жыццё застаецца зусім невялікая сумма»

— Працую ў польскім офісе беларускага аўтсорса большь за 3 гады. Кампанія выплочвае зарплату з прывязкай да $. Калі курс вылюты быў вышэйшы, то і жыць было крыху прасцей. Але нядоўга.

Курс упаў, і зарплата таксама. Займацца карэкціроўкай курса ў кампаніі ніхто не плануе. Бывае что губляю із-за курса амаль 100 даляраў. На кватэру кожны месяц уходзіць працэнтаў 80% ад усёй зарплаты. На жыццё застаецца зусім невялікая сумма. Хапае толькі на ежу. Таму пра нейкія там «заначкі» можна забыцца.

Насамрэч нічога дзіўнага. Беларускі аўтсорс у другой краіне — гэта ўсё роўна беларускі аўтсорс.

І спадзявацца на добра падагнаныя працэссы дзіўна.

«Работодатель ссылается на 13-ю зп»

Лучше всего мои ощущения описывает мем с собакой, горящей в комнате. На курсе злотый-доллар только за этот месяц потерял примерно 400 злотых. Если сравнить с прошлыми периодами, когда курс был 4,4-4,7, то потеря 2000+ злотых.

Работаю на иностранного заказчика как ИП. В текущей ситуации работодатель не готов поднимать зарплату, мотивируя это возможностью получить 13-ю зарплату в декабре.

«Коктейли делаем сами»

Работаю в компании с американскими корнями, зп привязана к $. Когда подписывал контакт, курс был 4,3.

Укрепление злотого даёт о себе знать: последняя зп была на 520 злотых меньше, чем в позапрошлом месяце. Если считать по курсу, который прямо сейчас вижу в PKO, то моя следующая зп будет на 700 злотых меньше последней.

Довольно неприятно: приходится себя немного ужимать в покупке продуктов и новой одежды — я стараюсь стабильно откладывать 1K евро в месяц. На качестве жизни такая экономия, по счастью, не сильно отражается.

Если хочется куда-нибудь выйти на парочку коктейлей по ~10-15$, то просто встречаемся с соседями по дому (почти все белорусы) и проводим время в общей компании — с коктейлями, которые сделали сами. Это и дешевле, и приятнее.

Считаю, что от работодателя нет смысла требовать больше — мы с ним договаривались как раз на привязку к $.

«Давить на жалость не стану — переговоры будут в иной плоскости»

— Работаю через инкубатор на контору из Штатов, зп, ясное дело, в долларах. Работодателю вообще пофиг, что там на другом краю океана в какой-то Польше происходит.

Изменения, конечно, неприятные, но получка у меня такая, что польской экономике ещё нужно постараться, чтоб я начал сильно переживать, хотя у меня семья 4 человека. $7200.

Но вот накопить на приличный автомобиль уже становится сложнее.

Пару раз, глядя на это всё, подумывал, что пора бы уже и пересмотр зп инициировать, чтоб как-то веселее было.

Но давить на жалость или рассказывать о курсе злотого, естественно, не стану — переговоры будут совершенно в иной плоскости.

«Моему заказчику в Израиле едва ли есть дело до курса злотого»

Получаю через инкубатор 7 250 $ гросс. Мой заказчик — в Израиле, и я не думаю, что ему есть дело до курса злотого. Зимой было хорошо: тогда и цены были ниже, и курс лучше. Сейчас, очевидно, хуже: откладывать получается меньше.

Проблема ещё в том, что я по старой белорусской привычке откладываю в долларах, в результате с зимы заначка относительно злотого, несмотря на ежемесячные пополнения, похудела.

Решения этой проблемы нет, так как я финансово безграмотный. План действий — в краткосрочной перспективе надеяться на лучший курс, в долгосрочной — вложиться в недвижимость.

«Каждый месяц я получаю всё меньше»

Я работаю в достаточно крупной белорусской компании, которая перенесла свой главный офис из Минска в Варшаву. Релоцированных ребят уже около 200, и постепенно это число растет.

Как и в Беларуси, наша зп в Польше привязана к доллару. RM так и сказал, что обсуждаем зп в валюте, а получаем в злотых. Когда я год назад договаривалась о зп, курс был 4,6.

После этого поначалу доллар рос, но последние полгода он стремительно падает, а за ним и зп. Сейчас каждый месяц я получаю всё меньше (и для меня это очень ощутимо).

Неоднократно ставила этот вопрос перед своим RM, но каждый раз получала ответ в стиле: «Такое сейчас время. Заказчики считают сейчас каждый доллар».

С вышестоящими коллегами тоже обсуждала, но официально никто эту тему не поднимает, с сотрудниками о плане действий не говорит.

«Решили уезжать, поэтому в Польше почти не тратим»

Я мидл в геймдеве на фрилансе. Зп и так не большая. Но нам с женой повезло: как раз решили уезжать в Азию. Так что последние 2-3 месяца просто откладываем или тратим в интернете на билеты, букинг жилья, визы.

«Получаю в зелёных и сейчас реально рыдаю»

Помню, когда доллар был по 5, некоторые говорили: как же хорошо, что мы прикрепили зп к $.

Я тогда напоминал, что экономика Польши не экономика РБ. И вот…

Сам получаю в зелёных на B2B. И сейчас реально рыдаю: когда мы (нас пятеро) приехали в Польшу, доллар стоил 3,85 и мы жилье снимали за $800. А сейчас выходит почти $1100.

«У коллег не принято инициировать переговоры о пересмотре»

С курсом злотого жить непросто, получаю зп в злотых, но с $. Каждый день с коллегами обмениваемся скринами очередного пробитого дна.

Компания — единорог родом из Беларуси. Про пересмотр зп речь не идёт: есть выстроенный процесс повышения, и он работает без отклонений, с редкими исключениями.

Да и среди коллег не принято инициировать переговоры, так как из-за политической и экономической ситуации сейчас не лучшее время искать работу.

Поэтому просто с завистью смотрим на тех, кто подписал контракты с зп в злотых по курсу 4.6. Остаётся отводить глаза от текущего курса и верить, что всё пройдёт, и это тоже.

«Теряюсь из-за постоянных скачков курсов»

Я переехал в Польшу больше полугода назад, есть проблема с легализацией и оформлением ИП. Зп привязана к доллару, но получаю её на белорусский счет с конвертацией в BYN.

Получается тройная конвертация: доллары->рубли->доллары (перевожу на карту в Приор) ->злотые (плачу картой Приора в Польше).

Честно говоря, теряюсь уже из-за постоянных скачков курсов — и в Польше, и в Беларуси. Только один поднимается, другой опускается. Переговоры с работодателем не планирую, так как пока схема работает и уже виден конец проблем с легализацией.

«Сейчас больше тревожит легализация»

Я айтишник из России. Работаю через инкубатор в английской фирме, зарплату получаю в евро. С ужасом смотрю на курс евро-злотый. С каждым месяцем в злотых получаю всё меньше. А цены в магазинах не хотят падать.

Работодатель уже поставлен в известность. Обещают в сентябре пересмотреть контракт.

Правда сейчас другая проблема больше тревожит — что из-за отмены эпидемии нельзя будет легально работать. Виза закончилась, децизия есть, но неизвестно какая. В информационном поле [личного кабинета] написано только, что решение принято, но какое именно, ужонд не сообщает. В варшавском ужонде велят ждать — либо отказа по почте через месяц, либо СМС с приглашением за пластиком через два месяца. Но продлённая виза потеряет силу уже через две недели, с тех пор получать деньги я не смогу.

«Мне хватает»

Работаю в Польше как ИП на компанию с белорусскими корнями, доход привязан к доллару. Переводы получаю в злотых, в них и храню.

Из-за курса не парюсь: просто зарплата хорошая.

Ладно, для польского рынка не очень хорошая, но мне хватает. Год назад правда хранил в долларах — продал их, когда доллар стал дешеветь.

«Спасает „ульга на старт“»

Месяц назад перешёл с трудового договора в злотых на ИП в $. Да, курс не очень радует, но пока спасает «ульга на старт» (льгота для новых ИП, за счёт неё зп немного высилась) плюс возможность работать не только на польские компании. Когда оформляли мой переход, доллар стоил 4,0-4,1 PLN, при обсуждении зп заложил немного на укрепление злотого.

«Экономить не приходится»

Только-только сменил работу, получаю зп в $. Ещё на старте обговорил момент с курсом: пообещали, что после испытательного срока будут корректировать. Так что жду конца и буду выходить на разговор.

Экономить не приходится: после смены работы зп и так выросла.

Какой курс считаю эталонным, к которому можно было бы привязать зп? Эталонного нет, но, если бы меня спросили, я бы назвал 4,5-4,6 злотых. 5 — «зажирно», 4 — мало: цены всё-таки растут.

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