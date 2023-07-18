«Вагнеровцы» расстреляли двух наемников за отказ участвовать в мятеже Пригожина 6 18.07.2023, 11:17

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Их тела нашли недалеко от автодороги «Воронеж — Луганск».

В Воронежской области РФ обнаружены двое убитых мужчин в военной форме, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены утром 6 июля в Хохольском районе области недалеко от автодороги «Воронеж — Луганск», рядом с селом Оськино.

На мужчинах была надета военная форма, и при них не было никаких документов.

Недалеко от погибших был обнаружен уазик «буханка», внутри которого находилось оружие.

18 июля Baza уточняет, что мужчины оказались бойцами ЧВК «Вагнер», убитыми за отказ в участии в «мятеже Пригожина».

Следователям удалось вычислить подозреваемого.

17 июля по подозрению в убийстве был задержан 25-летний уроженец Кыргызстана Ярослав Ш.

Во время допроса он рассказал, что он сам является бойцом ЧВК «Вагнер» и признался, что мужчины были убиты 24 июня за отказ участвовать в «мятеже».

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