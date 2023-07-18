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На улицы Минска вышли регулировщики

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  • 18.07.2023, 11:32
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На улицы Минска вышли регулировщики

Столицу затопило.

УГАИ ГУВД Мингорисполкома вывела на затопленные улицы регулировщиков.

Сегодня утром в белорусской столице в результате сильного ливня оказались затопленными некоторые участки улиц. В частности, ГАИ сообщает о подтоплениях на улицах Фрунзе, Кальварийской, Острошицкой, Сторожевской. Похожая ситуация возникла и на пересечениях проспекта Независимости с МКАД, улиц Янки Купалы с улицей Интернациональной.

«Движение транспорта в этих местах затруднено. Там на данный момент инспекторы ГАИ осуществляют регулировочные действия», – сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инспекторы призывают водителей сегодня воздержаться от использования личного транспорта.

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