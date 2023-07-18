закрыть
18 июля 2023, вторник, 12:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самый быстрый универсал Audi в истории показали до премьеры

1
  • 18.07.2023, 11:46
  • 1,408
Самый быстрый универсал Audi в истории показали до премьеры

Разгон до 100 километров в час будет занимать около трех секунд.

На гоночном треке Нюрбургринг заметили заряженный универсал Audi RS6 в новой топовой версии. Она будет еще более экстремальной, чем модификация Performance. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Audi RS6 GT (предполагаемое название) отличается новыми кузовными элементами. Они включают увеличенный спойлер сзади и модернизированный диффузор.

Передняя часть универсала покрыта камуфляжем, поэтому можно ожидать измененный бампер. Вероятнее всего воздухозаборники станут больше.

В боковых крыльях появятся вертикальные воздухозаборники. Они необходимы для охлаждения тормозной системы.

Внутри тестового прототипа установлен каркас безопасности. Вероятнее всего, он не будет доступен для серийной версии модели.

По слухам, Audi RS6 GT оснастят 4,0-литровым двигателем мощностью около 700 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 3,2 секунды, а максимальная скорость составит 305 км/ч. Новинка поступит в продажу уже во второй половине 2023 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип
Товсь!
Товсь! Андрей Санников
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко Наталья Радина