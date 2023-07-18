Самый быстрый универсал Audi в истории показали до премьеры 1 18.07.2023, 11:46

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Разгон до 100 километров в час будет занимать около трех секунд.

На гоночном треке Нюрбургринг заметили заряженный универсал Audi RS6 в новой топовой версии. Она будет еще более экстремальной, чем модификация Performance. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Audi RS6 GT (предполагаемое название) отличается новыми кузовными элементами. Они включают увеличенный спойлер сзади и модернизированный диффузор.

Передняя часть универсала покрыта камуфляжем, поэтому можно ожидать измененный бампер. Вероятнее всего воздухозаборники станут больше.

В боковых крыльях появятся вертикальные воздухозаборники. Они необходимы для охлаждения тормозной системы.

Внутри тестового прототипа установлен каркас безопасности. Вероятнее всего, он не будет доступен для серийной версии модели.

По слухам, Audi RS6 GT оснастят 4,0-литровым двигателем мощностью около 700 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 3,2 секунды, а максимальная скорость составит 305 км/ч. Новинка поступит в продажу уже во второй половине 2023 года.

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