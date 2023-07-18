Генштаб: Украинские войска имеют успех в контрнаступлении на двух направлениях 18.07.2023, 11:48

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Продолжаются тяжелые бои.

На направлениях Малая Токмачка – Новопокровка и Великая Новоселка – Урожайное силы обороны Украины имели успех в контрнаступлении. Об этом заявил 18 июля спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center.

Сейчас, по его словам, украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Он также отметил, что на бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

«Противник оказывает мощное сопротивление, продолжаются тяжелые бои», – подчеркнул спикер.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сегодня сообщил также, что оккупанты направляют резервы на бахмутское направление, пытаясь остановить продвижение сил обороны.

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