«Первая ласточка»: полковник ВСУ рассказал, почему россиянам лучше уезжать из Крыма 18.07.2023, 12:07

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Петр Черник

Паника и страх россиян работают на украинскую победу.

Ночью в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту прогремели два взрыва. Произошло обрушение одного пролета, еще один сошел с опоры, в которую и пришлось как минимум одно попадание.

Сайт Charter97.org попросил военного аналитика, полковника запаса Вооруженных сил Украины Петра Черника оценить удар по мосту.

— Какой эффект возымел удар: технический или медийный?

— Все-таки медийный и информационно-психологический. Давайте так аккуратно подойдем к этому вопросу, хотя и техническая проблема также есть. Минимум одна секция моста упала. Как минимум до ноября в сфере автомобильно-военной логистики мост не будет рабочим, но есть нюанс.

— Какой?

— Крымский полуостров обеспечивается всеми необходимыми материалами в военной части не через автомобильный, а через железнодорожный мост. Ведь грузовик «КамАЗ» или, скажем, «Урал» берет на борт в границах 6-10 снарядов 152 мм. Мост большой — 18 км. Плюс мы понимаем, что нужны сотни, если не тысячи грузовиков, чтобы навозить боеприпасов аж до Перекопского перешейка.

Один же 50 тонный вагон берет на борт 500 снарядов, а один эшелон — это от 30 до 50 вагонов. За день можно несколько таких эшелонов прогнать. Вот уже 1,5 года они возят, возят и возят. Поэтому в прямом военном смысле вред, нанесенный ударом, —небольшой. Конечно, он есть, но очень опосредствованный.

В части же информационной — это серьезная пощечина персонально Путину. Ведь Крымский мост — символ его эпохи, «любимое дитя», а оказалось, что эта сакральная цель — достигаемая, по ней можно ударить.

Еще важно отметить, что это очень серьезное поднятие уровня паники и страха среди местного населения в самом Крыму. Они все начинают понимать, что защиты нет. Если прилетело по мосту, то может прилететь и по другим военным объектам. Где гарантия, что не зацепит гражданскую инфраструктуру?

Этот удар, во-первых, призван поднять уровень психологического унижения самого Путина, а также поднять уровень паники и страха на самом полуострове. Во-вторых, самое главное, показать россиянам, что у них нет сил и средств, чтобы полноценно защищать мост. Поэтому пускай повреждено только два объекта, но цель достигнута. После первой «ласточки» обязательно будет и вторая.

— Среди российских туристов началась паника. Российские власти отправляют их в объезд по оккупированным территориям. Это попытка прикрыться живым щитом?

— Не думаю, они ведь не будут идти по самой линии разграничения. Тем не менее, вы же знаете мою персональную философию — хороших русских нет.

Чем больше из них увидят те ужасы войны, которые они сами принесли на нашу территорию, тем лучше. Я не верю в то, что у них там что-то изменится в части человечности. Но то, что они начнут бояться и паниковать, — это очень хорошо.

Где паника и страх — там и ошибки во всех возможных смыслах, начиная с сугубо военных и заканчивая созданием атмосферы невыносимости в российском обществе. Это, конечно, приветствуется. Они должны переживать тот страх, который переживаем мы.

— Правильно ли они делают, что паникуют и покидают полуостров?

— Чем больше россиян выедет с Крымского полуострова, тем легче нам будет работать с тем населением, которое к нам вернется. Мы же понимаем, что этнические россияне, которые туда прибыли с момента захвата острова, никогда не примут украинскую государственности.

Это цивилизационный балласт, который будет создавать нескончаемые проблемы для украинской власти. Чем больше их сейчас выедет, тем лучше.

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