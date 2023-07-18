«В марте вы можете подняться в горы и покататься на лыжах, а после этого спуститься к морю и покупаться» 1 18.07.2023, 12:12

Белоруска рассказала о жизни в Ливане.

Onliner рассказал историю Веры Белко, которая уже 10 месяцев живет в Ливане. Эту страну называют «ближневосточной Швейцарией» — поверьте, она действительно отличается от других арабских государств. И это несмотря на экономический кризис, который эксперты назвали одним из самых серьезных в мире за последние 170 лет.

— Меня зовут Вера Белко, но из-за моего активного образа жизни все знакомые зовут меня Белкой, — представляется наша героиня. — Мне 35 лет. В Минске я около 12 лет была заместителем директора одного из ночных клубов. Работала много, так что в деньгах не нуждалась. Правда, и тратить их было некогда: ничего, кроме этого самого клуба, я не видела. В какой-то момент все бросила и ушла в айти на менеджерскую позицию. Стала путешествовать. Посетила 36 стран, а в Италии (туда я во время ковида добиралась из Минска одна на машине) даже обучалась созданию бизнес-стартапов в сфере fashion. Насколько я знаю, я всего лишь вторая белоруска, которая получила образование в этом университете. А его в свое время заканчивали основатели брендов Gucci, Moschino…

В прошлом году жажда приключений и нового опыта привела Веру в Ливан. Сюда она приехала с компанией друзей в небольшой отпуск и… случился мэтч. Но совсем не с очаровательным ливанцем из Tinder, а со страной. Она понравилась девушке до такой степени, что Вера решила релоцироваться. И вот уже 10 месяцев наша героиня живет в курортном городе Библос на берегу Средиземного моря.

Наверняка вы представляете себе эту страну как типичное государство Ближнего Востока: песчаные пустыни, ислам и (не)много роскоши? На самом деле все совсем не так. Во-первых, природа здесь весьма разнообразная: и горы имеются, и реки, и куча зелени вплоть до апельсиновых рощ.

Во-вторых, мусульман здесь хоть и большинство, но не подавляющее: примерно 40% населения — христиане разных конфессий (есть и православные). Конечно же, это сказывается на общей атмосфере: люди тут куда раскрепощеннее, чем в соседних странах. Ливан считается свободной арабской зоной, куда слетаются женщины из Ирака, Ирана, Сирии, Египта, снимают хиджаб или паранджу и тусуются как никогда раньше.

Ну а в-третьих, Ливан — страна небогатая. Тут и нефти нет — так, немного железной руды, бурого угля и природного газа. Зато здесь очень развито сельское хозяйство — собственно, с этого местные в основном и живут. В 2020 году в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, причиной которого стала хранившаяся там селитра. Многие здания в столице были повреждены, и без крыши над головой осталось 300 000 человек. После этого в Ливане начался серьезный экономический кризис (эксперты из Всемирного банка занесли его в топ-3 тяжелейших кризисов за последние 170 лет).

— Ливанцы, как фениксы, восстают из пепла. У них то гражданская война, то конфликты с Израилем и Сирией. Сейчас вообще правительства нет, политическая обстановка крайне нестабильная. А им как будто все ни по чем: по вечерам в барах нет свободных мест, все отрываются как в последний раз — никакая Ибица и Сен-Тропе не сравнятся. Тут есть выражение «Мы гуляем так, будто завтра мы умрем. Но наступает завтра, мы все прогуляли и не умерли». Летом здесь каждый день какие-то фестивали, фейерверки — иногда из-за этого уснуть не могу.

Чем же это арабское государство зацепило белорусскую Веру? Она называет несколько причин.

— Первая — бесподобный сервис. Такого бережного отношения я не видела ни в одной стране мира. В любом супермаркете вам обязательно упакуют все продукты, донесут их до машины, сами все загрузят. А если нужно купить что-то в небольших магазинчиках у дороги, не нужно даже выходить из автомобиля: к вам подойдет мальчик, спросит, что вы хотите, и все принесет. Еще тут очень развита система доставки — за полдоллара на дом привезут все что угодно, от лампочки до холодильника.

Вторая причина — люди. Вера уверяет, что они очень внимательные и заботливые, особенно по отношению к иностранцам.

— Я езжу на мотоцикле. Когда я только его купила, каталась еще не очень уверенно. Был канун Рождества, скользкая дорога… Не успела затормозить и наехала на фигурку Санта-Клауса, стоявшего у киоска. Ко мне подбежали человек десять и стали проверять тормоза… Подобные ситуации происходят постоянно: ты даже не думал просить о помощи, а тебе ее уже предложили. А какие ливанцы гостеприимные! Если ты пришел к ним домой, голодным точно не останешься: хочешь не хочешь — тебя накормят. Я за пару месяцев на 6 килограмм поправилась.

Третьим основанием для релокации стала природа, а точнее, ее контрасты.

— В марте вы можете подняться в горы и покататься на лыжах, а после этого спуститься к морю и покупаться. Погода тут очень разная. Единственный минус — большое количество живности: можно встретить на улице скорпионов, змей, разных насекомых от огромного паука до сколопендры, а я их боюсь.

Девушка живет в гористой части Библоса. Говорит, что дома здесь в основном невысокие (небоскребы лучше искать в Бейруте) и будто влеплены в скалы.

— Меня удивляло, что у некоторых зданий плоские крыши. Оказалось, раньше люди разбивали на них целые сады и огороды.

Вера снимает квартиру с евроремонтом в новенькой пятиэтажке. В ней три просторные комнаты, четыре балкона и два санузла. За все это удовольствие девушка отдает $450 в месяц.

— Самая большая статья расходов — это «коммуналка». Из-за кризиса закрылись две крупнейшие электростанции, поэтому государство жестко контролирует потребление энергии. Свет включается всего на час в день — обычно с 4 до 5 утра. Все остальное время люди пользуются генераторами, что, конечно, стоит денег. В прошлом месяце я заплатила за электричество $230 — это очень много. Для сравнения, средняя зарплата в Ливане — всего $300.

Зато, по словам белоруски, в стране довольно дешевые продукты питания.

— Недавно ко мне приезжала мама, мы закупили еды на месяц за $127. Она сказала, что в Минске мы потратили бы в несколько раз больше. Одежда тоже не очень дорогая: за $100 можно приобрести три платья, шлепанцы, очки. Кстати, ливанцы — жуткие модники. Если ты появился на вечеринке в одном наряде, надевать его второй раз не очень-то прилично. Правда, мода здесь отстает на лет десять: девушки ходят с огромными ресницами, ногтями-чипсами… Но это не мешает им оставаться очень красивыми: я таких привлекательных арабских женщин раньше только в сериалах видела. А тут они на каждом шагу.

Что интересно: в любом магазине можно расплатиться долларами, хотя в Ливане есть своя валюта. Причем сделать это можно по курсу черного рынка, который в 62 раза превышает официальный. Так что в банках никто валюту не меняет: это невыгодно. Куда проще свистнуть соседу, который даст за 1 доллар 92 000 ливанских фунтов вместо 1500.

— Вообще, в Ливане практически нет среднего класса: люди либо слишком богатые, либо слишком бедные. У первых квартиры за миллион долларов, элитные автомобили, вторым же приходится воровать (например, чужие мотоциклы), чтобы как-то выжить.

Хорошим тоном у обеспеченных ливанцев считается нанять домработницу из Южной Азии или Африки. Обычно ее выкупают у специализированных агентств примерно за $2000, а после платят ей $200 в месяц. При этом у нее обязательно должна быть собственная комната и ванная.

Что касается социальной инфраструктуры, то в Ливане довольно развитая медицина. Но и здесь есть свои нюансы: многих лекарств в стране просто нет. Так что нужные медикаменты Вере привозят знакомые из Беларуси.

Еще одной проблемой белоруска считает отсутствие на дорогах полицейских патрулей (аналог наших постов ГАИ).

— Ездить по правилам — совсем не для ливанцев. Они не держат полосу, не включают поворотники (вместо этого просто сигналят), все время подрезают. А еще часто садятся за руль нетрезвыми. Поэтому в пятницу и субботу я стараюсь не передвигаться на мотоцикле. Права тоже проверять некому: я сама езжу просто с фотографией ксерокопии — ни разу никто не спрашивал.

Но несмотря на все минусы, Вера покидать Ливан пока не планирует. Считает, что плюсов все-таки больше.

— Сейчас я потихоньку учу ливанский. Параллельно развиваюсь в ведении блога: соцсети тут не очень развиты, так что можно занять нишу. Кажется, скоро я стану тем редким экземпляром, который ушел из айти в другую сферу.

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