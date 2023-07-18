Полковник ВСУ назвал следующие цели после Крымского моста 18.07.2023, 12:14

Есть две приоритетные цели.

За ударами по Крымскому мосту последуют новые операции украинских Сил обороны. Есть еще несколько мостов-целей для ВСУ, по которым враг перебрасывает вооружение и технику для своей армии.

Какие следующие мосты могут быть атакованы, на YouTube-канале «Утро февраля» объяснил полковник запаса ВСУ Роман Свитан, пишет УНИАН.

«В ближайшее время, если исходить из такой военной науки, мы должны ударить еще по двум мостам. То есть отминусовать Чонгарский, добить его в конце концов. И уничтожить Таганрогский мост, это на территории Ростовской области, через него идет 2/3 именно военной продукции», - заявил он.

По словам Свитана, 30% шло именно через Кримский мост: они там разделяются 20% - по ж/д, а 10% - по автомобильному пути.

«Вот этот автомобильный путь полностью отминусовали россияне. Сейчас запустят по оставшейся ветке, скорее всего, реверсное движение. Ну, будем смотреть, как они это будут делать», - говорит полковник запаса ВСУ.

Кроме того, говорит Свитан, в ближайшее время нужно добить железнодорожный Крымский мост.

Атака на Крымский мост 17.07.2023

В ночь на 17 июля 2023 года вблизи Крымского моста раздались взрывы. Позже оккупанты начнут тиражировать фото и видео, на которых видно, что один пролет моста упал, другой - поврежден.

Ряд украинских СМИ со ссылкой на источники сообщил, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Ни Служба безопасности, ни Военно-морские силы официально не подтвердили свою причастность к повреждению Крымского моста.

В России традиционно в атаке на Крымский мост обвинили Украину и назвали удар по сооружению «терактом».

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