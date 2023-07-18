Путинские «патриоты» разъехались по недружественным странам, внезапно став «гражданами мира» 3 18.07.2023, 12:19

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Z-певцы и пропагандисты выбирают Черногорию и США.

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике и доверенное лицо Владимира Путина Елена Исинбаева переехала в Испанию. Там она владеет двумя виллами и пентхаусом. Хотя еще три года назад Исинбаева входила в рабочую группу по обнулению Конституции РФ. Но сегодня она внезапно осознала себя «человеком мира» и не видит ничего зазорного в отъезде из России. Впрочем, не она одна, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

В Черногорию накануне прилетел пропагандист Александр Гордон. Его фото из аэропорта Тивата опубликовали в русскоязычном канале об этой стране. Черногория, как кандидат в ЕС, дублирует санкции альянса. Но Гордон до сих пор не находится под санкциями. И свободно может въезжать в ненавистную российской пропаганде Европу.

На вечеринке в Черногории недавно побывали активные сторонники войны — Николай Басков и Стас Михайлов. Продюсер первого оправдал визит Баскова максимально странным образом, обвинив во всем власти Черногории. «То, что руководство Черногории поддерживает фашистский режим на Украине, – это их проблема», — заявил продюсер Леонид Дзюник.

В феврале дочь пресс-секретаря Кремля Лиза Пескова засветилась в Дубае. На кадрах с места событий было видно, как дочь Дмитрий Пескова в сопровождении мужчины стоит вблизи барной стойки — пока ее отец рассказывает о патриотизме и агитирует в поддержку российской агрессии в Украине.

Филипп Киркоров после начала войны устроил настоящий тур по недружественным странам. В августе он посетил Лас-Вегас. Но визит обернулся скандалом — там его встретили украинцы, которые выкрикнули «Слава Украине». Вскоре Киркоров оказался в Монако, но и там ему были не рады. На улице его догнал местный житель, назвал «крысой» и призвал возвращаться «в свой засранск». Месяц назад Киркоров вновь приехал в Монако и вновь столкнулся с оскорблениями.

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