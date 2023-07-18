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Владелица салона красоты в Минске придумала схему обмана подчиненных

  • 18.07.2023, 12:50
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Владелица салона красоты в Минске придумала схему обмана подчиненных

За пять лет женщина обогатилась примерно на 300 тысяч рублей.

В Минске задержали 41-летнюю местную жительницу, которую подозревают в мошенничестве.

Хозяйка салона красоты старалась дружески относиться к своим подчиненным. Была мила, добра и приветлива. Однако таким образом она втиралась в доверие, а после просила оформить на себя кредит и передать средства ей якобы на развитие салона. Долг она обещала выплачивать банку сама, сообщили в минской милиции.

Для того, чтобы кредит точно выдали – женщина выписывала жертвам поддельные справки о доходах. После получения денег несколько первых взносов фигурантка выплачивала, чтобы не вызывать подозрений. К слову, новые поступления она использовала для уплаты старых взносов, а остальное тратила на свои нужды.

В данный момент известно о 13 обманутых бывших сотрудниках. По оценкам милиции, за 5 лет женщина обогатилась примерно на 300 тысяч рублей. А это – мошенничество в особо крупном размере.

По соответствующей статье на аферистку завели уголовку.

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