Путин попросил губернатора «передать привет» ликвидированным российским оккупантам

Путин попросил губернатора «передать привет» ликвидированным российским оккупантам11
- 18.07.2023, 12:59
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Позорное заявление опубликовано на сайте Кремля.
Российский диктатор Владимир Путин передал привет оккупантам РФ, уничтоженным в Украине.
Об этом он сказал во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Стенограмма беседы размещена на официальном сайте Кремля.
«У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами – орденами, медалями. Из них самый молодой, герой России, – это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года», — сообщил иркутский губернатор.
«Привет им всем передавайте», — ответил на это Путин.