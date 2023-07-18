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Путин попросил губернатора «передать привет» ликвидированным российским оккупантам

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  • 18.07.2023, 12:59
  • 11,254
Путин попросил губернатора «передать привет» ликвидированным российским оккупантам

Позорное заявление опубликовано на сайте Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин передал привет оккупантам РФ, уничтоженным в Украине.

Об этом он сказал во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Стенограмма беседы размещена на официальном сайте Кремля.

«У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами – орденами, медалями. Из них самый молодой, герой России, – это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года», — сообщил иркутский губернатор.

«Привет им всем передавайте», — ответил на это Путин.

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