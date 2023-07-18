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Названы шесть летних продуктов, которые действуют как сжигатели жира

  • 18.07.2023, 13:10
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Названы шесть летних продуктов, которые действуют как сжигатели жира

Каждый из них обладает дополнительными полезными свойствами.

Терапевт Александра Белова в беседе с «МедикФорум» назвала капусту среди летних продуктов, действующих в организме подобно средствам-жиросжигателям.

Вишня. Врач отметила, что вишня богата ресвератролом – антиоксидантом, который обладает целым рядом положительных свойств. Во время исследований было установлено, что ресвератрол способен преобразовывать лишний белый жир в бурый жир. Это, в свою очередь, ускоряет метаболизм и побуждает тело сжигать больше калорий.

Арбуз. Эти бахчевые более чем на 90 процентов состоят из воды, стимулирующей обменные процессы. Присутствие воды делает арбузы низкокалорийным перекусом.

Ананас. Как и арбузы, ананасы обладают сладким вкусом и при этом отличаются низкой калорийностью. Их несомненное достоинство – это содержание «фермента стройности» бромелайна, под действием которого активнее расщепляются белки и жиры, усиливается действие желудочного сока.

Грейпфрут. Горькие вещества, содержащиеся в этом летнем продукте, способствуют более интенсивному сжиганию жира, а благодаря высокому содержанию витамина С грейпфруты укрепляют иммунную систему.

«При употреблении грейпфрута не только надолго сохраняется чувство сытости, но и пропадает тяга к сладкому», - поделилась терапевт Белова.

Капуста. Терапевт назвала ее самым доступным летним продуктом, который действует как сжигатель жира. Низкокалорийная капуста богата клетчаткой, замедляющей пищеварение и обеспечивающей длительное чувство сытости – это делает ее настоящим «суперсредством» для похудения.

Киви. Киви увеличивают в организме уровень гормона хорошего самочувствия серотонин, благодаря которому происходит быстрое засыпание и улучшается сон. Врач Белова обратила внимание на то, что сжигание жира в организме лучше всего происходит при хорошем ночном сне не менее восьми часов.

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