Гиркин призвал к госперевороту и свержению президента РФ 11 18.07.2023, 13:22

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Военный преступник назвал главу Кремля трусливым бездарем.

Бывший офицер российских спецслужб Игорь Гиркин (Стрелков) выступил с резкой критикой главы Кремля Путина, назвав российского президента «ничтожеством» и «трусливым бездарем», пишет «Диалог».

Более того, он фактически предложил осуществить государственный поворот с целью смещения Путина со своего поста, поскольку в случае переизбрания еще 6 лет под его руководством Россия просто не выдержит.

Комментируя в своем Telegram-канале период нахождения российского президента у власти, Гиркин заявил, что «23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее «пустить пыль в глаза» значительной части россиян».

По его словам единственное, что в нынешней ситуации Путин мог бы сделать полезного для страны, добровольно уйти в отставку и передать власть человеку, который обладает дееспособностью и ответственностью. Однако Гиркин уверен, что Путин не пойдет на это в нынешних обстоятельствах.

Пытаясь еще больше задеть российского президента, он даже сравнил его с женщиной «со слабым характером и не шибко умной».

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