Крупный белорусский банк отключает интернет-банкинг 18.07.2023, 13:40

2,370

Но предложил альтернативу.

В пресс-службе «БНБ-Банк» заявили, что с 24 июля интернет-банкинг отключат и предложили альтернативу.

Банк останавливает переводит дистанционное обслуживание клиентов полностью в мобильное приложение.

В учреждении рассказали, что зайти в мобильный банк можно под теми же логином и паролем, под которыми ранее заходили в интернет-банк. При этом все карточки и счета, история операций и выписки останутся на месте, сразу же подгрузятся после регистрации в мобильном приложении банка.

Как ранее писал сайт Charter97.org, банкоматы это банка два дня не будут работать в пяти городах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».