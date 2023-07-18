Крупный белорусский банк отключает интернет-банкинг
- 18.07.2023, 13:40
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Но предложил альтернативу.
В пресс-службе «БНБ-Банк» заявили, что с 24 июля интернет-банкинг отключат и предложили альтернативу.
Банк останавливает переводит дистанционное обслуживание клиентов полностью в мобильное приложение.
В учреждении рассказали, что зайти в мобильный банк можно под теми же логином и паролем, под которыми ранее заходили в интернет-банк. При этом все карточки и счета, история операций и выписки останутся на месте, сразу же подгрузятся после регистрации в мобильном приложении банка.
Как ранее писал сайт Charter97.org, банкоматы это банка два дня не будут работать в пяти городах.