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ВСУ под Бахмутом уничтожили новейший российский танк Т-90

  • 18.07.2023, 13:45
ВСУ под Бахмутом уничтожили новейший российский танк Т-90

Два точных попадания превратили танк в металлолом.

В ходе штурма в районе Бахмута бойцы одной из механизированных бригад 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили российский танк Т-90.

«Вражеский экипаж планировал оттащить боевую бронированную машину в тыл ночью чтобы восстановить ее боеспособность. Но FPV-пилоты роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Рарог» 24 ОМБр имени короля Даниила двумя точными попаданиями превратили вражеский танк в металлолом», — говорится в сообщении.

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