В минском архикафедральном костеле прошел обыск 2 18.07.2023, 13:58

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Этому предшествовала отставка настоятеля храма.

В минском архикафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии прошел обыск. Случилось это 13-14 июля. Силовики что-то искали в плебании, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія» со ссылкой на свои источники.

Обыску предшествовали задержание и арест католического верующего и преподавателя катехизиса Владислава Белодеда, а также отставка настоятеля, ксендза Антония Климантовича, которого перевели в Заславль.

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