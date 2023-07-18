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В минском архикафедральном костеле прошел обыск

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  • 18.07.2023, 13:58
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В минском архикафедральном костеле прошел обыск

Этому предшествовала отставка настоятеля храма.

В минском архикафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии прошел обыск. Случилось это 13-14 июля. Силовики что-то искали в плебании, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія» со ссылкой на свои источники.

Обыску предшествовали задержание и арест католического верующего и преподавателя катехизиса Владислава Белодеда, а также отставка настоятеля, ксендза Антония Климантовича, которого перевели в Заславль.

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