«Лукашенко ведет против Польши необъявленную войну» 9 18.07.2023, 14:01

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Если белорусский диктатор переступит красную черту, у него не будет никаких шансов.

Об этом в интервью для Studio x-97 заявил экс-командующий польскими сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак

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— Вы вспоминали о провокациях режима Лукашенко на польско-белорусской границе. Тысячи попыток нелегально пересечь границу, стрельба, использование мигрантов. Как вы считаете, имеет ли на данном этапе Польша право в этой ситуации на военную реакцию в ответ на действия режима Лукашенко?

— Лукашенко ведет против Польши необъявленную войну. То, что происходит на границе, — это гибридная война. Лукашенко атакует нас информационно, пропагандистски, запугивает нас постоянно ядерным оружием, пугает, что на нас нападет Россия, высылает к нам тысячи несчастных мигрантов, которые часто погибают в очень тяжелых условиях на границе, например, замерзают зимой. И то, что происходит — это война против Польши.

Польша милитарно не отвечает, скажем так, Польша держит оружие в руках и следит за тем, как будет дальше развиваться ситуация. Лукашенко может не рискнуть переступить красную черту, поскольку с нашей стороны последовал бы мощный ответ, ответ польской армии. А, скажем честно, у него в случаи конфликта с польской армией нет никаких шансов выиграть. На самом деле, он боится польскую армию, он нас боится. Он провоцирует, потому что рассчитывает, что Польша первой не атакует Беларусь. У Лукашенко нет никаких шансов в противостоянии с нами.

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