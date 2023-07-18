Зеленский созвал все военное руководство Украины на Ставку 1 18.07.2023, 14:23

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Владимир Зеленский

фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Рассматривались три вопроса.

Сегодня, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Сообщается, что на Ставке рассматривался вопрос «зерновой инициативы».

«Вопрос номер один на сегодняшней Ставке - морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа - логистика поставок и защита прибрежного региона», - написал президент Украины в Telegram.

На заседании Ставки заслушали доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Госспецсвязи Юрия Щиголя о борьбе с вражескими дронами.

Кроме того, представители Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки доложили о планах противника.

На ставке также заслушали ситуацию на поле боя от командующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

Министр обороны Алексей Резников и командующий Силами логистики Олег Гуляк доложили о динамике поставок снарядов.

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