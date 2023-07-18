Дешевый фокус Путина Telegram-канал «СерпомПо»

18.07.2023, 14:30

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Британский разбор «аналогов нет»

Несколько дней назад Путин сообщил, что российские специалисты изучат западную технику, захваченную в Украине: «Есть такое выражение, как «обратный инжиниринг». Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная».

Правда, чтобы устроить «обратный инжиниринг», надо располагать соответствующей технологической базой, а уж чтобы запустить полученный продукт в массовое производство – отдельная проблема.

Смысл дешевого пропагандистского фокуса Путина понятен – не поставляйте, страны НАТО современную технику Украине, а том мы захватим, разберем, повторим, и будет вам угроза. Но это – словесная «вода», способная, разве что, омыть борта «Брэдли» и «Леопардов», марширующих в Украину. И так понятно – от поставок не откажутся.

Но после слов великого геополитика прилетело ответное послание из Великобритании. Оказывается, наши танки «аналоговнет», захваченные в ходе боев в Украине, были доставлены сотрудникам военной научно-технической лаборатории на территории технопарка Портон-Даун возле Солсбери.

Начальник штаба обороны британской армии Тони Радакин рассказал, что Великобритания находится «в клубе стран», которые передают друг другу информацию о попавшей к ним технике России или другого государства, «которое может представлять опасность». «Работающие на нас ученые на действительно экспертном уровне анализируют каждую мелкую особенность, которую может использовать другая страна». Это нужно для того, чтобы понять «как гарантировать, что мы сможем пробить их защиту». «Вот все то, что мы делаем».

То есть, здесь подход иной. Об «обратном инжиниринге» ценнейших «аналоговнет» не говорят. Может, по той причине, что нечего там особенно копировать?

Одна мысль, одна мысль должна терзать соZнание Zапутинцев – быть может, «аналоговнет» это совсем не продукт путинской «оборонки», а то, чем оснащены армии стран НАТО?

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