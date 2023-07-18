BBC: Гаубицы M777 с кассетными боеприпасами США уже на позициях вокруг Бахмута
- 18.07.2023, 14:37
Город имеет стратегическое значение как ворота в другие районы.
Американские кассетные боеприпасы прибыли в Украину и будут готовы к использованию «в течение нескольких дней», по меньшей мере на Бахмутском направлении. Об этом со слов командующего Сухопутными войсками Александра Сырского сообщили в BBC.
Журналисты пишут, что видели поставленные США гаубицы M777, которые будут бить такими боеприпасами, «уже на позициях вокруг Бахмута».
Генерал-полковник заявил, что освобождение города от российских оккупантов будет иметь не только символическое значение. ВВС пишет с его слов, что Бахмут «также имеет стратегическое значение как ворота в другие ключевые города региона».