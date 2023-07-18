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Обиженный на Россию Иран внезапно выступил за территориальную целостность Украины

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  • 18.07.2023, 14:53
  • 7,546
Обиженный на Россию Иран внезапно выступил за территориальную целостность Украины

Месть Кремлю?

Иран обиделся на Россию за сомнения в его территориальной целостности и внезапно выступил с поддержкой территориальной целостности Украины. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, сообщает nournews.

«Что касается Украины, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права, и, конечно же, мы продолжаем подчеркивать окончание войны путем политического диалога», - отметил Абдоллахиян.

При этом на брифиге Абдоллахиян указал, что в Тегеране не считают достаточными объяснения российских властей по поводу заявления, которое подписала Россия по итогам стратегического диалога с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Ранее между Россией и Ираном возник конфликт в отношении территориальной целостности Ирана, пишет unian.net.

Так, Россия по итогам стратегического диалога с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива подписала заявление, в котором, в частности, ставится под сомнение принадлежность Ирану трех островов в вышеупомянутом заливе.

Иран выразил протест против оспаривания права собственности на острова в заливе и попросил Россию «исправить свою позицию» по этому вопросу.

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