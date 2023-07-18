У кого в Беларуси могут забрать дачный участок? 18.07.2023, 15:11

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Это связано с новым указом «О садоводческих товариществах».

Причину, по которой в Беларуси через три года могут изъять дачный земельный участок, БелТА назвала замначальника отдела земельного кадастра главного управления землеустройства Минского облисполкома Юлия Белянкова, комментируя новый указ Лукашенко №155 «О садоводческих товариществах», который вступит в силу в декабре 2023 года.

По ее словам, этот документ ужесточил требование по обязательному оформлению земельных участков в садоводческих товариществах. Если документов на участок нет, то надо обязательно обратиться в организацию по госрегистрации недвижимого имущества и зарегистрировать землю. На оформление дается три года, то есть сделать это надо будет до конца 2026 года.

«По истечении этих трех лет местные исполкомы будут выписывать предписания владельцам таких (незарегистрированных – Ред.) земельных участков вплоть до изъятия», - уточнила консультант юридического управления Министерства экономики Беларуси Ирина Скачкова.

Юлия Белянкова напомнила, что в 2022 году в законодательство о земле также были внесены коррективы. Так, например, теперь допускается предоставление земельных участков по их фактическому пользованию без корректировки проекта организации и застройки территории товарищества. Это удешевит процедуру.

Главное при оформлении участков соблюсти необходимые параметры, важно обратить внимание на ширину дорог, размер проездов и другие моменты, чтобы снять вопросы в дальнейшем, подчеркнула Юлия Белянкова.

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