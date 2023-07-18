Белорус: Ждем, когда сможем отдохнуть в украинском Крыму 18.07.2023, 15:25

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У многих жителей нашей страны хорошие воспоминания об этом полуострове.

Читатель сайта Charter97.org из Солигорска решил прокомментировать новость об ударе по Крымскому мосту:

— Эта новость пробудила воспоминания из детства. В Крыму я впервые увидел море в далеком 1979 году. Туда меня и брата, болезненных солигорских мальчишек, привезла мама, чтобы поправить наше здоровье. Мы жили в селении Кореиз, к побережью спускались в Мисхор, что на южном берегу. Целебный воздух, живописные пейзажи, великолепная южная растительность — прекрасные впечатления. Всего в детстве мы были на полуострове пять раз, что положительно повлияло на состояние здоровья.

Уже во взрослом возрасте я и мои родственники, а также знакомые, охотно отдыхали в украинском Крыму. Это был удобный вариант для тех, кто не имеет визы и больших денег, но жаждет скоротать пару летних недель на море. Среди туристов были граждане разных стран, больше всего — из Украины, Беларуси и России.

Читатель сайта Charter97.org отмечает, что все изменил 2014-ый год, когда Крым захватила Россия:

— Курорт теперь превращен в военную базу, где «отдыхают» практически одни зомбированные обитатели РФ. Но отдых вблизи от зоны боевых действий имеет свои особенности. Даже неприхотливым россиянам стало неуютно в оккупированном Крыму — на дорогах регулярно возникают заторы, образующиеся из желающих уехать после очередной «хлопка».

Нам сейчас, как и большинству белорусов, не до морского отдыха. Но мы верим в то, что после нашей общей победы (украинцев над режимом Путина, белорусов над режимом Лукашенко) мы приедем погостить в освобожденный украинский Крым.

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