Белорус: Ждем, когда сможем отдохнуть в украинском Крыму
- 18.07.2023, 15:25
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У многих жителей нашей страны хорошие воспоминания об этом полуострове.
Читатель сайта Charter97.org из Солигорска решил прокомментировать новость об ударе по Крымскому мосту:
— Эта новость пробудила воспоминания из детства. В Крыму я впервые увидел море в далеком 1979 году. Туда меня и брата, болезненных солигорских мальчишек, привезла мама, чтобы поправить наше здоровье. Мы жили в селении Кореиз, к побережью спускались в Мисхор, что на южном берегу. Целебный воздух, живописные пейзажи, великолепная южная растительность — прекрасные впечатления. Всего в детстве мы были на полуострове пять раз, что положительно повлияло на состояние здоровья.
Уже во взрослом возрасте я и мои родственники, а также знакомые, охотно отдыхали в украинском Крыму. Это был удобный вариант для тех, кто не имеет визы и больших денег, но жаждет скоротать пару летних недель на море. Среди туристов были граждане разных стран, больше всего — из Украины, Беларуси и России.
Читатель сайта Charter97.org отмечает, что все изменил 2014-ый год, когда Крым захватила Россия:
— Курорт теперь превращен в военную базу, где «отдыхают» практически одни зомбированные обитатели РФ. Но отдых вблизи от зоны боевых действий имеет свои особенности. Даже неприхотливым россиянам стало неуютно в оккупированном Крыму — на дорогах регулярно возникают заторы, образующиеся из желающих уехать после очередной «хлопка».
Нам сейчас, как и большинству белорусов, не до морского отдыха. Но мы верим в то, что после нашей общей победы (украинцев над режимом Путина, белорусов над режимом Лукашенко) мы приедем погостить в освобожденный украинский Крым.