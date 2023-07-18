«Отправить своих детей в Крым могли только сумасшедшие «ябатьки» 5 18.07.2023, 15:28

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Белоруска рассуждает о школьниках из Гомеля, которых отправили в «Артек».

Так называемый «Русский дом в Гомеле» отправил три десятка белорусских детей в крымский лагерь «Артек».

«Это же каким сумасшедшим надо быть, чтобы отправить своего ребенка в Крым летом 2023 года», — пишет читательница сайта Charter97.org.

«Детей, конечно, жалко. Ведь они пока несовершеннолетние, сами этот выбор не делали. А вот к родителям есть вопросы. Я думаю, отправили туда не детей простого рабочего из «Гомсельмаша» или детей крестьянина из-под Ветки. Им хорошо, когда предлагают лагерь «Зеленый бор» под Солигорском. И, конечно же, нет там детей политических заключенных. Поехали туда дети помощников режима. Искренних «ябатек», которые верят в то, что ретранслируют. Ведь если бы не верили, то своего любимого ребенка в ад бы не отдали. Возможно, там дети прокуроров, судей, омоновцев, пропагандистов, но только искренних, ведь лицемеры отправят своего ребенка в Египет или Турцию.

Простой рабочий из «Гомсельмаша» — не дурак, чтобы пустить своего ребенка на оккупированную территорию, да и сам в Украину не поедет. Только «вата» бестолковая, преданная режиму, может радоваться такому развитию событий и гордиться, что дослужился до халявного тура в «Артек». Весь же мир живет по законам Божьим, и каждый мерзавец получит свое.

Мне так больно за детей Анастасии и Дмитрия Дашкевичей, Павла Белоуса, Валентина Стефановича, Полины Шарендо-Панасюк, за детей Ольги Золотарь, за детей Алеся Пушкина, которые больше никогда не увидят папу. За тысячи малышей- белорусиков, у которых «ябатьки» отобрали родителей и детство. И этот список деток, чьи родители сидят в пыточных, бесконечен.

Но я верю, что Бог – это любовь, и наша любовь победит эту напасть. Эту тьму и сырую «вату». Что слово «ябатька» потеряет актуальность, но останется в лексиконе ругательства со значением «глупый, безнадежный дурак». Я верю в нашу победу. Ибо светит свет во тьме, и тьма свет не погасит», — резюмирует читательница сайта Charter97.org.

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