Оружие истощения: что получила Украина от союзников от США 2 18.07.2023, 15:30

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Фото: EPA

ВСУ выбьют россиян из окопов.

7 июля в США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины, в который вошли кассетные боеприпасы. Уже 13 июля командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что эти снаряды уже находятся в Украине. Вопрос предоставления Украине кассетных боеприпасов решался не один месяц – все из-за их опасности для мирного населения.

Следует отметить, что такое вооружение запрещено в ряде стран, существует соответствующая Конвенция от 2008 года, однако ни Украина, ни США, ни агрессор Россия этот документ не подписывали. Почему Украине нужны кассетные боеприпасы, как они повлияют на противника, а также о том, у кого таких снарядов больше – в США или России – объяснил «Апострофу» военный аналитик Петр Черник:

- Почему нужен подобный боеприпас? Представляем себе лесополосу. Там может быть сосредоточен, скажем, взвод противника со всей своей техникой – 5-6 единиц, есть еще несколько танков и тому подобное. В лесополосе это все замаскировано, построены блиндажи, хорошо оборудованы окопы. Чтобы засыпать это поле обычными снарядами, нужно 30-40 залпов. Один снаряд стоит около 1000 долларов. Если применять «Эскалибур», гарантированно бьющий по танку, то он стоит от 120 до 170 тысяч долларов.

Но эту проблему могут решить несколько кассетных боеприпасов М864. Один такой боеприпас имеет в комплектации 72 боевых элемента где-то 5 на 10 сантиметров весом до 200 граммов. Это все открывается над этой территорией площадью в футбольное поле – где-то на расстоянии 30 метров – в воздухе. И эти элементы разлетаются в разные стороны. Они могут проникнуть в блиндаж, в щель, попасть на технику.

Конечно, такой элемент не полностью уничтожит технику, а повредит ее. Это даже лучше, потому что уничтоженную технику никто с поля боя не уносит, а поврежденную – обязательно. А на поврежденную технику нужно отвлекать другую технику – скажем, тягач – и самое главное, личный состав.

Конечно, штатные снаряды дают более мощную энергию взрыва, но эти субэлементы призваны засеять все очень мелкими осколками. Опять же, если солдат убит – это одно, если солдат ранен – это совсем другое. Раненому нужно оказать медицинскую помощь и вывезти, а это, опять же, отвлечение сил и средств. Итак, кассетные боеприпасы – это оружие истощения. Причем очень серьезного и очень сосредоточенного. Поднимает коэффициент поражения на условный квадратный метр в отличие от обычного снаряда где-то на 20-30%. У наших союзников – в США – не менее 400 тысяч таких боеприпасов.

Почему другие страны редко используют кассетные снаряды? Потому что есть угроза из-за будущего разминирования этих субэлементов. Этот субэлемент при большой скорости входит в землю на 10-15 сантиметров в зависимости от консистенции почвы. Здесь как раз момент истины: старые советские боеприпасы имеют коэффициент неразрыва где-то в пределах 30-40%. Если у него есть в комплектации 45 таких элементов, то как минимум 10 не разрываются. В перспективе это огромная проблема для разминирования и мирных жителей, которые затем возвращаются в зону проживания. Коэффициент неразрыва американских боеприпасов – всего 1,5%. Из 72 элементов 2-3 не разразятся.

Но есть нюанс. Не забывайте, что полтора года этими кассетными боеприпасами наш противник «засевает» все, что можно «засеять». Поэтому по большому счету, 1-2% «досевки», которую совершат наши боеприпасы, погоды не изменят.

У кого больше кассетных снарядов – в России или США – сложный вопрос. Нет однозначного ответа. По моему мнению, все же больше в России, потому что если идти по срезу запаса снарядов, к началу этой войны всех калибров Россия имела от 15 до 20 миллионов, а США – всего на всего 2,5 млн.

Если понимать, что американцы имели производство снарядов где-то 12-15 тысяч снарядов в месяц, а Россия держит темп в 125 тысяч, если понимать, что западные страны пошли в производство в первую очередь в ракету авиационного базирования, то в части именно артиллерийских боеприпасов преимущество имеет Российская Федерация. Нас вернули в Первую – Вторую мировую войну, где артиллерия решала практически все.

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