На белорусской банкноте в 50 рублей нашли «спрятанные» ноты

На белорусской банкноте в 50 рублей нашли «спрятанные» ноты3
- 18.07.2023, 15:34
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Как звучит мелодия?
В TikTok стал популярным ролик, посвященный белорусской банкноте в 50 рублей. На ее оборотной стороне изображен неприметный на первый взгляд лист с нотами, пишет «Зеркало».
На «новой» пятидесятирублевой банкноте образца 2009 года на лицевой стороне изображен Мирский замок, а на оборотной — коллаж, посвященный теме искусства: лира и лавровые ветви, перо, бумага, а на фоне всего этого — лист с нотами. На первый взгляд он кажется почти неприметным, однако на него обратила внимание TikTok-блогер @olka_fil777.
@olka_fil777
нотки на купюре, думали не замечу♬ оригинальный звук - olka_fil777
«Нотки на купюре, думали, не замечу», — прокомментировала девушка и тут же сыграла мелодию, зашифрованную в нотах.
Оказалось, что это один из самых известных в мире полонезов «Прощание с Родиной» композитора Михаила Клеофаса Огинского, который чаще так и называют — «Полонез Огинского». Это произведение было написано в 1794 году, по всей вероятности, в имении Залесье недалеко от Сморгони.
Считается, что Огинский сочинил полонез перед тем, как вынужденно покинуть родину после подавления российскими войсками восстания Тадеуша Костюшко, в котором он сам принимал участие.
К слову, в начале 90-х «Полонез Огинского» даже рассматривался как вариант государственного гимна Беларуси, однако был отвергнут из-за «польского» названия.
Многие пользователи TikTok узнали произведение с первых нот. И предположили, что его зашифровали на банкноте неспроста — версии разные:
«Это прощальная песня с деньгами».
«Когда финансы поют романсы!»
«Даже не зная этого, именно с такой мелодией в голове я отдаю в кассу магазина последние 50 рублей».
«Конспирологи, что означает „прощание с родиной“?» — задался вопросом один из комментаторов.