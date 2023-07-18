На белорусской банкноте в 50 рублей нашли «спрятанные» ноты 3 18.07.2023, 15:34

5,160

Как звучит мелодия?

В TikTok стал популярным ролик, посвященный белорусской банкноте в 50 рублей. На ее оборотной стороне изображен неприметный на первый взгляд лист с нотами, пишет «Зеркало».

На «новой» пятидесятирублевой банкноте образца 2009 года на лицевой стороне изображен Мирский замок, а на оборотной — коллаж, посвященный теме искусства: лира и лавровые ветви, перо, бумага, а на фоне всего этого — лист с нотами. На первый взгляд он кажется почти неприметным, однако на него обратила внимание TikTok-блогер @olka_fil777.

«Нотки на купюре, думали, не замечу», — прокомментировала девушка и тут же сыграла мелодию, зашифрованную в нотах.

Оказалось, что это один из самых известных в мире полонезов «Прощание с Родиной» композитора Михаила Клеофаса Огинского, который чаще так и называют — «Полонез Огинского». Это произведение было написано в 1794 году, по всей вероятности, в имении Залесье недалеко от Сморгони.

Считается, что Огинский сочинил полонез перед тем, как вынужденно покинуть родину после подавления российскими войсками восстания Тадеуша Костюшко, в котором он сам принимал участие.

К слову, в начале 90-х «Полонез Огинского» даже рассматривался как вариант государственного гимна Беларуси, однако был отвергнут из-за «польского» названия.

Многие пользователи TikTok узнали произведение с первых нот. И предположили, что его зашифровали на банкноте неспроста — версии разные:

«Это прощальная песня с деньгами».

«Когда финансы поют романсы!»

«Даже не зная этого, именно с такой мелодией в голове я отдаю в кассу магазина последние 50 рублей».

«Конспирологи, что означает „прощание с родиной“?» — задался вопросом один из комментаторов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».