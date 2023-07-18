Россияне отказываются идти на Авдеевское направление 18.07.2023, 15:47

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На фронте в Украине среди оккупантов — паника.

Нравственный дух оккупантов очень низок. Россияне отказываются идти на Авдеевское направление, а после неудачных штурмов полагаются на себя руки.

Об этом «24 каналу» сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он отметил, что среди российских военных участились случаи отказов и самоубийств.

- Такие факты действительно есть, и они не единичны - по большей части, россияне подрывают себя гранатами. Также из наших перехватов можем сделать вывод, что моральное состояние оккупантов крайне пессимистично, а Авдеевское направление для них – это страх и паника, – отметил начальник военной администрации Авдеевки.

Ежедневные попытки штурма

Несмотря на то, что у россиян не хватает техники, необходимой для штурма, они компенсируют это количеством и плотностью артиллерии.

- Россияне проводят массированную артподготовку перед штурмами. Попытки большого наступления случаются очень редко, зато каждый день пытаются штурмовать малыми группами, по восемь – десять групп одновременно по разным направлениям, – сообщил Виталий Барабаш.

Таким образом, враг пытается найти слабину в нашей обороне, но, благодаря украинским защитникам, им это не удается.

Ситуация на Восточном направлении: главное

ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Сейчас ведутся бои за Старомайское Донецкой области. По состоянию на 18 июля преимущество на украинской стороне.

Продвижение на Запорожском направлении, восточнее Каховского водохранилища, несколько замедлилось. На юг от Новоданиловки в направлении Роботиного украинские военные продолжают успешно двигаться вперед.

Силы обороны постепенно освобождают украинские земли в направлении административных границ Донецкой и Запорожской областей. Здесь они подошли вплотную к Приютному.

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