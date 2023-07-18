Белорус отдал сына в футбольную секцию в Польше и рассказал, что его впечатлило 18.07.2023, 15:54

2,312

Разница – огромная.

Тысячи белорусских детей, которые по тем или иным причинам покинули Родину вместе со своими родителями, живут за границей и занимаются там спортом. С чем они сталкиваются в секциях? Какую разницу видят, когда приходят на тренировки? Какой уровень подготовки получают? Телеграм-канал «О, спорт! Ты – мир!» изучает отличие подходов в Беларуси и за рубежом.

Геннадий Юркевич – в прошлом тренер футбольного клуба «Минск» – сегодня живет в Белостоке и рассказывает про опыт своего сына Евгения, который в Польше занимается в частной школе Progres с ребятами, которые на год его старше.

– Я около пяти лет работал в «Минске», входил в тренерские штабы команд разных возрастов, отвечал в первую очередь за физическую подготовку и прекрасно видел, как работают наши специалисты с детьми. Трудился я с ребятами 2001-2002 годов рождения, команда, была очень серьезная. Например, Евгений Малашевич сейчас играет за «Минск» в высшей лиге, Олег Плют играл в «Ислочи», Карим Адамчик, если помните такого, тоже играл за «Минск». Честно, парень перспективный, но ленивый, поэтому и закончил рано с футболом, сейчас, вроде, работает в IT.

Работал я также с командой 2008 года рождения. Мы как-то ездили на Ateitis Cup, крупный международный турнир, и играли в Вильнюсе, когда на соревнованиях собралось 93 команды со всей Европы. Мы обыграли «Ювентус», «Ливерпуль», по итогу заняли третье место. Тогда заметил, как итальянцы подготовлены к футболу даже в детском возрасте: каждый знает, где и когда должен находиться, что делать на поле. А еще отметил для себя, что футболисты из западных команд даже двигаются по-другому, правильно бегают, правильно ставят ногу. У нас же дети зачастую приходят в футбол и даже бегать не могут – руки в стороны, и побежал. Хотя есть и нус неплохие ребята.

Была в карьере у меня работа и с ребятами 2006 года рождения. Команда очень выносливая, бегающая, но на турнирах мы отличались от соперников тем, что не хватало терпения в концовках, может, опыта, в итоге зачастую упускали победы. Но коллектив все равно был интересным.

– Как строилась работа тренеров в детских командах «Минска»?

– Сразу скажу, что какой-то единой системы не было, каждый тренер – сам себе художник. Кто-то акцент в своих тренировках делал на защите, кто-то – на атаке, третий по своей программе работал. Вот серьезно, не видел такого, чтобы в разных группах была одна система подготовки. А я считаю, что нужно придерживаться одной методики (голландской, бельгийской, немецкой – да какой угодно), но единой, чтобы дети, переходя в новый возраст, не переучивались футболу.

Зачастую бывало, что один тренер видел в ребенке нападающего, наигрывал впереди, а когда парень переходил к другому наставнику, тот почему-то ставил футболиста чуть ли не в защиту, потому что имел свое видение. И вот что делать в таком случае ребятам? Игроки не понимают, что происходит, ошибаются на новой позиции, потому что их в раннем возрасте учили действовать в другой роли. И начинается – критика, крики и так далее. В итоге это приводит к угасанию интереса к футболу.

Также не видел я, чтобы в Беларуси тренер останавливал игру, занятие и подсказывал ребятам какие-то технические моменты. Не было такого, чтобы специалист подошел к ребенку, взял за руку и отвел в то место, где он должен находиться в том или ином моменте. На пальцах никто не объясняет, не разжевывает. А с детьми нужно поступать именно так.

Ну и еще один минус белорусских тренировок – однообразие. То есть тренер из занятия в занятие дает одно и то же. С одной стороны, может, это и хорошо, потому что отрабатываются определенные элементы, но полное отсутствие разнообразия, да еще колоссальные нагрузки (тренировками по шесть дней в неделю) - футбол быстро приедается. Помню, как-то разговаривал с тренером дубля «Минска», и он жаловался, что банально не может набрать детей в команду, потому что еще в раннем возрасте они устают от футбола, для них это превращается в рутину - в итоге ребята уходят из спорта еще до 18 лет.

Мало того, что тренировки максимально однообразные и скучные, так еще и «блатные» есть в коллективах. Что имею в виду? В белорусском детском футболе нередки случаи, когда какой-нибудь родитель может «договориться» с тренером, и тот выпустит его сына на поле, даже если тот слабее какого-то другого игрока. И очень многие перспективные ребята из-за этого уходили из футбола.

– В ваших командах тоже были «блатные»?

– Конечно. Я ничего тренерам не говорил, смотрел за этим со стороны, но, определенно, были ребята, которые играли только потому, что родителям удавалось «договориться» с тренерами. Назвал бы таких ребят «любимчиками», к которым относились чуть лучше, чем к остальным. Естественно, это не могло не сказываться на психологии юных футболистов.

К слову, о психологии. Вспоминаю зарубежные турниры, на которые мы ездили. Идет финал очередного Ateitis Cup, играет «Балтика» и какая-то то ли итальянская, то ли испанская команда. В ворота российской команды ставится пенальти, подходит футболист, бьет и промахивается. Что делают его одноклубники? Подбегают, обнимают, поддерживают. Со стороны тренера – никакого крика, тоже только поддержка. В западных коллективах точно нет любимчиков, нет каких-то блатных – все на равных. А что у команд из стран экс-СССР? Той же Беларуси, России. Со стороны тренеров сплошной крик, оскорбления, унижения. Разве после этого человек захочет играть? Ошибся – а его смешивают с грязью. Причем делают это тренеры. Поддержки со стороны партнеров по команде тоже нет.

– Откуда такая разница?

– Потому что на Западе детям дают наслаждаться футболом, как игрой. Там счет в детско-юношеском спорте – не главное, не то, ради чего нужно тренироваться. Там главное – сам футбол. Да, победить на турнире хочется, но это не ставят во главу угла. Главное – кайф от спорта. У нас же совсем по-другому. На каждом соревновании ты должен непременно побеждать, набирать очки. Отсюда и отношение тренеров к ребятам: западные специалисты не прессуют игроков, потому что хотят, чтобы они наслаждались игрой. Наши требуют только результата.

– Почему в Беларуси не могут отпустить вожжи в детском футболе?

– Потому что от самих тренеров руководители требуют результатов. Ты должен побеждать, должен приносить медали. От этого зависит в том числе твоя зарплата, место в клубе и так далее. Вот и получается, что руководители давят на тренеров, те, в свою очередь, давят на детей. И никто не получает удовольствия от работы, от футбола. Тренеры в том числе поэтому не хотят искать что-то новое для своих методик, как-то разноображивать работу. Они будут методично, скучно работать, чтобы достичь результата и получить зарплату. И плевать, что дети теряют интерес к футболу.

К сожалению, одна из главных целей у детских тренеров Беларуси – это заработать. Люди работают ради зарплаты. При этом я не буду обвинять специалистов в таком подходе. Они просто делают то, что умеют, но находятся в такой сфере, где платят копейки. Это уже проблемы системы. И получается так, что тренер думает не о том, как привить детям любовь к футболу, а только о том, как провести занятие, чтобы потом получить какую-никакую зарплату. Уверен, если бы в детско-юношеский футбол вкладывали бОльшие деньги, если бы тренерам платили нормально, они бы перестали думать только о зарплатах и сконцентрировались на футболе, на подготовке ребят, с большим удовольствием и желанием трудились бы.

– Сколько зарабатывали тренеры в «Минске» в вашу бытность там?

– По 600-700 рублей. Максимум тысячу. И со временем мало что поменялось.

И еще важно отметить, что за эти деньги тренер вынужден заниматься с огромным количеством детей, а за всеми не уследишь. У тебя в группе может быть до 30 человек. Как вырастить в такой атмосфере, в такой системе нормального футболиста?

У меня самого в «Минске» занимался сын, он 2012 года рождения. Я видел, что перспективы есть. Но знаете, что порой просто прибивало его желание работать, да и не только его? Тренировки в «Минске» иногда начинались в половину восьмого утра, а могли быть в девять вечера. Вот как в такое время работать? А иногда и зимой выгоняли на улицу. И как можно в мороз, когда даже родители мерзнут, учить футболу? Но тренеры тут не виноваты – просто в Минске не развита футбольная инфраструктура. Помню, был в Таллине – там как минимум шесть крытых футбольных манежей. В Минске – всего один-два, а манеж на Победителей используется для выставок. По-моему, столица Беларуси должна иметь как минимум 15-20 крытых манежей.

– Переехав в Польшу, вы сразу отдали своего сына в футбол?

– Да, практически сразу, нашел школу Progres в Белостоке. Привел сына на занятие, тренеры на него посмотрели, увидели, что довольно сильный паренек (все-таки в Беларуси занимался футболом пять лет) и отправили в команду 2011 года рождения, то есть к ребятам на год старше.

– Как принимают в школы детей в Беларуси и Польше?

– Тут сразу стоит сделать оговорку, что сын у меня ходит в частную школу, но, насколько знаю, в государственных футбольных академиях Польши ситуация с отбором детей с большего похожа. И еще момент: в Беларуси (не только в том же «Минске», а и в частных школах) отбора нет – есть набор детей. В Польше я столкнулся именно с отбором. Тут на самом начальном этапе смотрят на ребенка и определяют, что он может, способен ли он показать что-то в будущем, в принципе, подходит ли ему спорт.

Привел сына в Progres. Там в команде одного возраста два тренера, причем один из них – играющий. То есть тренер, который может выступать в какой-нибудь лиге. И вот они вдвоем смотрят каждого ребенка, которого приводят родители. Даются разные упражнения (на физику, на технику и так далее), после этого делаются выводы. Дальше идет распределение: если ребенок сильный, его могут определить в коллектив ведущих футболистов его года рождения или же отдать в возраст на год старше. Если паренек чуть слабее, то его отправят в команду послабее, но его же возраста. Но если он совсем ничего не показывает, то, конечно, принимать не будут. И тут даже не важно, что это дополнительные деньги от родителей за занятия. Главное все-таки – это дети, из которых можно воспитать игроков.

Сразу заметил, что тут нет такого, как в Беларуси, где главное – это набрать людей, и не важно, приспособлены они к спорту или нет. Потом понабирают по 30-40 человек в группу, а из такой массовости выходят на серьезный уровень немногие. Конечно, давать возможность заниматься футболом нужно многим, но при этом нужно проводить все-таки не набор, а отбор. Тогда и будет появляться больше талантливых игроков – когда тренеры не будут распыляться на несколько десятков ребят одновременно.

В Белостоке два тренера, один из них играющий, на группу в 15 человек. Не больше! У тренера есть возможность уследить за каждым, рассмотреть сильные и слабые стороны всех детей.

– С чего начинаются тренировки у детей в Польше?

– Ставятся маленькие ворота, ребятам дается мяч – они играют друг с другом. Много каких-то игровых упражнений, даже дают возможность поиграть в волейбол. То есть сразу, в начале тренировки, у детей есть возможность насладиться игрой как таковой. В Беларуси же, едва ребенок пришел на занятие, с ним отрабатывается набивание мяча, ведение и так далее.

Заканчивается в Польше все тоже максимально разнообразно: квадраты, игры, какие-то упражнения на ведение. Но чаще, конечно, это мини-матчи.

– Какой подход, по-вашему, лучше?

– Давайте сравним, на каком уровне находится белорусский футбол, а на каком – польский. Вот и ответ.

Конечно, дело не только в том, как тренеры начинают, проводят занятия. В той же Польше в разы больше академий, школ. Тут дается возможность их открывать, развивать. Мой сын как-то ездил на турнир в Польше, и там участвовало более 60 команд: Литва, Финляндия, Украина, Словакия и Польша. И поляки вынесли всех, коллективы заняли все высокие места. А турнир очень серьезный, представительный.

Также, насколько знаю, в командах, в клубах в разных возрастах используется одинаковая методика подготовки. Если в Беларуси, как я говорил, специалисты – сами себе художники, они учат футболу так, как видят игру сами, то в Польше – все по одной методике, чтобы ребенок рос в одной программе и в итоге достигал первого коллектива. У каждого клуба своя подготовка, но нет такого, что в одном возрасте ребенок занимается по одной методике, переходит в группу старше – а там уже другая методика.

– Тренировки у польских специалистов отличаются разнообразием?

– Очень разнообразные тренировки. Нет такого, что ты сегодня делаешь одно, приходишь завтра – и делаешь то же самое. Такое наблюдал в Беларуси, а в Польше же все совсем по-другому. Сегодня занятия могут начинаться с каких-то легкоатлетических упражнений, необычных разминок, или дадут сразу поработать с мячом, поиграть. На завтра тренер придумает что-то другое, но при этом базовые вещи, требующие отработки, все равно остаются. Таким образом ребятам не надоедают занятия – у них каждый день есть что-то новое.

Плюс, как уже говорил, в Беларуси нет такого, что тренер остановит занятие, возьмет ребенка за руку и отведет его в то место, где он должен быть. Здесь даже 10-15 минут тренер может уделить объяснению действий. Причем все спокойно, без крика. Когда наблюдал за тренировками сына, мне самому иногда хотелось крикнуть. Но местные специалисты ни разу не повысили голос, даже если воспитанник откровенно косячит. Все максимально спокойно, все в коллективе уважают друг друга. Тренеры – игроков, игроки – тренеров. Плюс, как заметил, детей учат уважению на поле. Например, если кто-то из одноклубников грубо сыграл, он подойдет к партнеру и извинится. Если не хочет этого делать, то тренер, скажем так, настоит на извинениях. Но не грубо, без криков. Принцип взаимоуважения должен быть в футболе любого возраста.

– В Беларуси дети более зло относятся друг к другу?

– К сожалению, да. Конкуренция за место в составе может перетекать в откровенную грубость, и никто не извиняется. А все потому, что тренеры не пресекают это, они сами кричат, часто унижают детей. И родители кричат с трибун, настраивают детей на жесткую и даже жестокую борьбу. В итоге ребята растут в атмосфере злобы, грубости. Мой сын – единственный иностранец в команде, все его партнеры – поляки. Но даже в этом случае все максимально уважительно, никакого разделения.

– Какая разница в нагрузках?

– Как и в Беларуси, тренировка идет полтора часа. Но в Польше – четыре тренировки в неделю, причем четвертая – игровая. В Беларуси – едва ли не каждый день занятие, а то и по два раза в сутки. Даже после турниров иногда не давали отдохнуть. Это также влияет на то, что ребенок «наедается» футболом и уходит из него. В Польше придерживаются позиции, что футбола не должно быть столько, чтобы он в один момент надоел. Интересно, что сейчас ребят из Progres отпустили на каникулы, на три недели. Тренеры понимают, что дети наверняка будут заниматься индивидуально, и никто этого не запрещает. Но при этом специалисты родителям сказали так: «Дети могут тренироваться, но проследите, пожалуйста, чтобы это было без мяча. Бегайте, прыгайте, играйте в волейбол, но только не играйте в футбол. Ребенок должен отдохнуть от игры и соскучиться по ней». И это очень классно!

– Вы говорили, что в Беларуси тренировки часто проходили и рано утром, и поздно вечером. Как в этом плане в Польше?

– Строго в 17.30, 18.30 или 19.30. Самое хорошее время для занятий. Ребенок спокойно поспит, пойдет в школу, отучится, у него после школы будет время, чтобы подготовиться к футболу. После – тренировка, и еще время остается на уроки.

– А тренеры обращают внимание на успеваемость детей в школах?

– Нет, тут тренеры на оценки вообще не смотрят. Это на совести родителей. Спорт – отдельно, учеба – отдельно. И даже если ты двоечник, но хорошо играешь, показываешь результат, никто тебя не будет выгонять или лишать тренировок. С учебой все-таки должны разбираться родители, это их заботы. Может, в спортивных школах, по типу наших РУОРов, за учебой и следят, но в футбольных школах об оценках детей тренеры не думают.

– Что скажете по условиям для занятий?

– Ну, тут колоссальная разница. Даже в небольшом Белостоке едва ли у каждой школы есть стадион. Он может быть небольшой, но с игровой площадкой, с синтетическим полем. Потому что, как я говорил, здесь вкладывают деньги в развитие футбола, спорта. Власти очень большое внимание уделяют этой сфере. И, что интересно, поля не закрываются от посторонних – может играть любой желающий. Спортзалы в школах большие, красивые, качественные, где заниматься – одно удовольствие.

– Сколько стоят футбольные занятия в Польше и Беларуси?

– В Белостоке, насколько знаю, в частных школах, в академии «Ягеллонии», родители в месяц платят 30-50 долларов. В «Минске», насколько помню, практически те же цены, где-то в районе 40 долларов. Но при этом условия для занятий, отношение тренеров, качество тренировок – небо и земля. А форму предоставляется и там, и там.

– Наказывают ли как-то детей за различные провинности в Польше и Беларуси?

– В «Минске» сталкивался с тем, что тренеры могли накричать на ребенка, если тот как-то провинился (опоздал на занятие, что-то не так сделал, банально затупил). Бывало, что и выгоняли с тренировок. Был случай, что один мальчик ударил второго по ногам (специально или нет – не знаю), и вот того, кто ударил, выгнали с занятия. Как в Польше? Произошел удар, останавливается занятие, и виновника заставят просто извиниться. Без криков, спокойно, но пока ребята не пожмут друг другу руки, тренировка не возобновиться. Но выгонять никто никого точно не будет. Плюс тренеры, конечно, следят за тем, чтобы ребята действовали друг против друга корректно, без грубости.

– «Блатных» в польском детско-юношеском футболе нет?

– Это исключено. Во-первых, сами родители воспитаны по-другому, они придерживаются позиции, что все должны быть в равных условиях. Более того, нет у родителей какой-то зависти к успехам чужих детей. Во-вторых, сами тренеры не допустят такого, чтобы в командах были те, кто играет лишь потому, что «договорился» родитель.

– Кого воспитывают в польских школах, а кого в – белорусских?

– В Польше в первую очередь растят личность, игрока, который получает удовольствие от футбола. В Беларуси же идет гонка за результатом, там детей настраивают на то, что они должны непременно победить, иначе ничего не получится, и они никем не станут. В итоге, как я говорил, это давление негативным образом сказывается на желании детей заниматься спортом.

Еще раз вернемся к давлению. В Польше руководители не прессуют тренеров, не требуют от них непременного результата. Во-первых, тут школами заведуют те, кто разбирается в футболе. В Беларуси же руководят зачастую далекие от спорта люди. Соответственно, в Польше подход к результатам совсем другой. Да, он важен, но, повторюсь, главное – чтобы дети получали удовольствие от футбола. А если они любят вид спорта и занимаются не из-под палки, то и результат в итоге дадут.

Еще заметил, что тут даже из поражений стараются извлечь позитив. Вот уступили одной команде, тренер подойдет к ребятам и скажет: «Расстраиваться не стоит. Мы же их обыграли в прошлый раз. Значит, сможет и потом победить. Все в наших руках, все получится».

– Видели ли вы на польских турнирах кричащих на детей тренеров?

– Нет, криков никогда не было. Тренер может сделать замечание, если ребенок сыграл не так, как нужно, но это все спокойно и доступно.

– А какого возраста детские тренеры в Польше и Беларуси?

– Здесь тренерам в основном 30-32. Играющие тренеры и того младше, может, около 26-28. И это правильно. По-моему, с детьми должны работать именно молодые, а лучше еще и те, кто сам хочет учиться чему-то новому. В Беларуси же с детьми занимаются и пенсионеры, старички. Представляете картину: ребенок сначала занимается у тренера 26-ти лет, а потом переходит в другую группу, а там 70-летний специалист.

– В Беларуси, как вы сказали, тренеры работают ради зарплаты. А в Польше?

– У меня сложилось ощущение, что они сами получают удовольствие от процесса и стараются передать это ощущение детям, чтобы была максимально комфортная обстановка. Плюс тренеры действительно стремятся воспитать качественных игроков. Тут фанаты своего дела. При этом зарплаты, насколько знаю, по польским меркам не самые большие – около 400 долларов.

Нужно понимать, что у детских тренеров (по крайней мере в частных школах) есть и другое место работы. Многие имеют педагогическое образование, поэтому работают в общеобразовательных школах. Благо расписание тренировок позволяет. В академиях больших клубов, конечно, зарплаты у тренеров иные, потому они заняты только футболом.

– В Беларуси тренеры также зачастую совмещают работу в разных школах.

– Да, есть такое. Но, опять же, это связано только с желанием побольше заработать, люди думают о деньгах. В Польше же во главе угла именно воспитание футболиста, личности.

– Когда ваш сын занимался футболом в Беларуси, было ли такое, что он не хотел ходить на занятия из-за качества тренировок, отношения тренеров?

– Было. Приходилось с ним разговаривать, как-то настраивать.

– А в Польше?

– Тоже было, когда он просто ленился, наверное, но потом все-таки шел. И, честно, не могу представить, чтобы он целенаправленно не хотел тренироваться. А все из-за того, что тут расслабился, получает удовольствие от футбола, от отношения тренеров.

Скажу больше. Когда в Беларуси заканчивались тренировки, ребята быстро одевались и разбегались по домам. Здесь же я такого никогда не наблюдал. Заканчивается тренировка – дети еще пообщаются друг с другом, посмеются. Родители на тренировках друг с другом разговаривают. Если что, заберут и привезут твоего ребенка домой.

И еще интересный момент, с которым столкнулся не нескольких турнирах. Победила команда, ей вручили кубок. И если в Беларуси этот приз забирает себе тренер, руководитель школы или академии, чтобы поставить в кабинет, то в Польше все по-другому. Тут тренеры зачастую отдают кубок детям. И дети сами распоряжаются призом. Например, могут отдать капитану или лучшему, по их мнению, игроку коллектива. И так тоже воспитывается уважение друг к другу, все на равных.

– Все то, что вы рассказали о польском детском футболе, можно представить в Беларуси?

– Конечно, я не буду говорить, что в Беларуси все плохо. Там тоже есть позитивные моменты, хорошие тренеры, тоже воспитываются хорошие игроки. Но, к сожалению, западные подходы к работе, принципы и методы общения с детьми в нынешней Беларуси представить нереально. И экономические причины, и ментальные, и изоляция спорта, который варится в собственном соку и, соответственно, не прогрессирует - все сказывается. Поэтому должны пройти годы, чтобы западные принципы детско-юношеского футбола оказались применимы в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».