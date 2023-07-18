Путин дорого заплатит за свою ошибку 1 Леонид Невзлин

18.07.2023, 16:05

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Глава Кремля показал свое истинное лицо.

Пособники Путина наперебой называют успешную атаку Крымского моста террористическим актом. Даже дело возбудили по статье «теракт». Кремлевские маньяки совсем запутались в квалификации событий.

Но мы-то знаем, что идет война – причем уже десятый год. И атака на Крымский мост – это совершенно легитимная военная операция, именно военная, без всяких там «спец-» и «контр-».

В первый год этой войны – а именно ровно 9 лет назад, 17 июля 2014 года – в небе Донбасса российские оккупанты сбили самолет Boeing 777 рейса MH17. Погибли 298 пассажиров, из них 80 детей. Уже тогда Россия дала миру знать, что она страна-террорист, страна-убийца, а Путин показал свое истинное лицо.

Мир предпочел не увидеть этого страшного кровавого не лица даже, а рыла. Тех 80 детей было, видимо, недостаточно, – понадобились сотни убитых украинских детей, чтобы мир очнулся окончательно.

Теперь, спустя 9 лет после трагедии Boeing 777, сомнений уже ни у кого не осталось. Только цена за это понимание, которую платит не мир, а Украина – непомерна высока.

Путин лично одобрил тогда доставку сепаратистам «Бука», из которого был сбит самолет. В феврале 2022 года он отправил своих головорезов в «трехдневный тур» в Украину, ошибочно полагая, что это та же Украина, что и в 2014. За эту ошибку он и народ РФ дорого заплатят. И погибшие 9 лет назад, и другие жертвы этой войны будут отмщены.

Леонид Невзлин, Telegram

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