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Путин дорого заплатит за свою ошибку

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  • Леонид Невзлин
  • 18.07.2023, 16:05
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Путин дорого заплатит за свою ошибку

Глава Кремля показал свое истинное лицо.

Пособники Путина наперебой называют успешную атаку Крымского моста террористическим актом. Даже дело возбудили по статье «теракт». Кремлевские маньяки совсем запутались в квалификации событий.

Но мы-то знаем, что идет война – причем уже десятый год. И атака на Крымский мост – это совершенно легитимная военная операция, именно военная, без всяких там «спец-» и «контр-».

В первый год этой войны – а именно ровно 9 лет назад, 17 июля 2014 года – в небе Донбасса российские оккупанты сбили самолет Boeing 777 рейса MH17. Погибли 298 пассажиров, из них 80 детей. Уже тогда Россия дала миру знать, что она страна-террорист, страна-убийца, а Путин показал свое истинное лицо.

Мир предпочел не увидеть этого страшного кровавого не лица даже, а рыла. Тех 80 детей было, видимо, недостаточно, – понадобились сотни убитых украинских детей, чтобы мир очнулся окончательно.

Теперь, спустя 9 лет после трагедии Boeing 777, сомнений уже ни у кого не осталось. Только цена за это понимание, которую платит не мир, а Украина – непомерна высока.

Путин лично одобрил тогда доставку сепаратистам «Бука», из которого был сбит самолет. В феврале 2022 года он отправил своих головорезов в «трехдневный тур» в Украину, ошибочно полагая, что это та же Украина, что и в 2014. За эту ошибку он и народ РФ дорого заплатят. И погибшие 9 лет назад, и другие жертвы этой войны будут отмщены.

Леонид Невзлин, Telegram

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