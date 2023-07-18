В Мозырской колонии №20 всех осужденных лишили звонков 18.07.2023, 16:21

Администрация заявила про «обрыв кабеля».

В Мозырской исправительной колонии №20 все осужденные лишены возможности делать стандартные разрешннные режимом четыре телефонных звонка в месяц. Об этом стало известно правозащитникам. Администрация колонии объясняет это «обрывом кабеля».

Проблема появилась около недели назад и, как минимум, до 25 июля ничего не изменится. Вместо телефонных звонков осуждённым предлагают видеозвонки через Skype, но по особому графику (один видеозвонок могут приравнять к трём телефонным) и не всем. Заранее составленное расписание звонков на месяц больше не актуально.

Отметим, что проблема с телефонными звонками в белорусских колониях обострилась последние полтора года. С 1 января 2022 года «Белтелеком» поэтапно ликвидирует услугу таксофонов как невостребованную и затратную. Кроме пенитенциарных учреждений таких аппаратов уже нигде не осталось, а в некоторых колониях уже пользуются мобильной связью.

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