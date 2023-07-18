Опальный бизнесмен Юрий Чиж судился с младшим сыном за фармзавод 7 18.07.2023, 17:06

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Юрий Чиж

Какое решение вынесли?

В Минском экономическом суде 18 июля рассмотрели иск бизнесмена Юрия Чижа к его сыну Владимиру о признании права собственности на 90% акций фармкомпании «ТрайплФарм». Заседание сделали закрытым, по его итогам суд принял решение отказать в иске. Подробности дела сообщает Office Life.

По информации издания, Юрий Чиж просил суд признать за ним права собственности на две компании, зарегистрированные на Кипре в 2008 году: Welgro Services Limited и Profax Investment Limited. Этим предприятиям, которыми владеют его сыновья, принадлежат 90% доли в уставном фонде «ТрайплФарм».

Исковые требования Юрия Чижа затрагивали интересы и двух других его детей — Татьяны и Сергея, а также бывшего партнера по бизнесу Владимира Япринцева — ему принадлежит 10% акций «ТрайплФарм». Они участвовали в процессе как третьи лица, но не заявляли самостоятельных требований.

В суде представитель ответчика Владимира Чижа попросила сделать заседание закрытым, сославшись на коммерческую тайну, содержащуюся в документах о хозяйственной деятельности компании «ТрайплФарм» и репутационные риски для нее, а также на то, что в процессе неизбежно будут затронуты вопросы частной жизни семьи Чижей. Ходатайство поддержали представители белорусской и кипрских компаний, против выступила только представитель Юрия Чижа.

Суд рассмотрел иск в закрытом режиме. По итогам заседания было принято решение отказать Чижу-старшему в иске.

Решение не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в течение 15 дней.

Напомним, 13 февраля текущего года суд Центрального района Минска приговорил Юрия Чижа к 3,5 года лишения свободы. По решению суда он был признан виновным в мошенничестве и легализации преступных доходов. Но к нему применили амнистию и зачли в срок наказания то время, которое он уже пробыл в заключении в течение марта-сентября 2022 года.

После освобождения он пожаловался на своих родственников, которых за время заключения фактически оттеснили его от управления бизнесом. «Семья воспользовалась ситуацией, пришла к управлению основной части компаний и сегодня категорически не видит моего участия в делах», — рассказал бизнесмен.

Что касается компании «Трайпл», которой осенью прошлого года исполнилось 30 лет, то она сейчас находится в процедуре банкротства.

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