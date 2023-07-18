На Таврическом направлении уничтожили более трех рот россиян 18.07.2023, 17:19

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ВСУ имеют успехи, а враг отступает.

Украинские военные местами имеют успехи на Таврическом направлении. При этом российские оккупанты отступают. Только за прошедшие сутки наши защитники уничтожили там более трех рот захватчиков.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«На Таврическом направлении продолжаются бои, местами Силы обороны преуспевают, а враг отступает», - написал он.

Тарнавский сообщил, что за прошедшие сутки россияне 20 раз атаковали украинские позиции и совершили 678 обстрелов.

В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1681 огневую задачу.

За сутки потери противника убитыми и ранеными составили более трех рот.

Также украинские войска уничтожили 41 единицу военной техники врага.

В частности, 4 танка, 12 ББМ, 3 гаубицы 2А65 «Мста-Б», 2 единицы БМ-21 «Град», БПЛА «Орлан-30», БПЛА Supercam, БПЛА Zala, самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», пушку «Гиацинт-С» и автомобильную технику. Также были уничтожены четыре склада боеприпасов врага.

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