Какая погода ждет белорусов на неделе? 18.07.2023, 17:21

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Прогноз погоды на 19-21 июля.

19 июля (среда) погоду в стране будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы, отмечает сайт pogoda.by.

Ветер западный умеренный, днем до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +20..+25°С, по юго-западу воздух прогреется до +28°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

20-21 июля (четверг-пятница) погоду в Беларуси в основном будут формировать неустойчивые прохладные воздушные массы, поступающие с Западной Европы.

Ожидается переменная облачность.

20.07 местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами по республике будет сгущаться слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +19..+26°С.

21.07 кратковременные дожди ожидаются в отдельных районах страны, в дневные часы возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +19..+26°С.

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