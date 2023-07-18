Эксперт раскрыл судьбу двойников Путина, которые выполнили свою функцию 18.07.2023, 17:44

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Их могут держать в нескольких резиденциях.

В интервью «Главреду» бывший сотрудник КГБ СССР и СВР России, писатель Сергей Жирнов рассказал, что происходит с теми двойниками российского диктатора Путина, кто выполнил свою функцию.

«Кто-то из них, поговаривают, умер своей смертью. Понятно, что в России мужчины живут очень недолго. Других, безусловно, должны содержать в особых условиях. То есть мы понимаем, что у этих людей, скорее всего, нет семьи, а если и была, то, вероятно, сделали так, чтобы ее не стало, чтобы человек больше не был ни к кому привязан», - рассказал Жирнов.

Он также добавил, что в основном они живут в условиях постоянного карантина.

«То есть они живут в золотой клетке - тюрьма для них Кремль, Ново-Огарево, то есть любые резиденции Путина, где их содержат. Возможно, просто есть какое-то крыло, куда есть доступ у очень маленького количества сотрудников, чтобы среди охраны и обслуги не распространялась эта история», - пояснил эксперт.

Внутри этой резиденции, следят, чтобы вот эти два Путина не появились в один момент в одном месте, чтобы даже персонал не понял, что есть какие-то двойники, рассказал Сергей Жирнов.

«Я так думаю, что они поддерживают некую иллюзию того, что Путин все-таки один. И таким образом, у них, как по Дюма, «Железная маска». Хотя я не думаю, что им там надевают какие-то маски, но их, возможно просто гримируют, чтобы они не были похожи на Путина тогда, когда они принимают пищу. То есть человеку просто чтобы перестать быть похожим на Путина, надо надеть парик, приклеить усы и бороду, поставить другие зубы, линзы и все. Разве что там работает какой-нибудь консультант. Но, конечно же, они живут в клетке, их никуда не выпускают, потому что если, не дай Бог, такой Путин выйдет на свободу и найдет какую-то свободу передвижения, то он может наломать достаточно много дров», - отметил эксперт.

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