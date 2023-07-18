В Беларусь не пропустили литовский автобус 18.07.2023, 18:08

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Пассажиров высадили, водителя увели.

«Есть просто ужасная история про границу», — написала в редакцию читательница «Зеркала» Катерина. Она рассказала о друге, который вечером 7 июля ехал из Вильнюса в Минск. Поездка прошла с приключениями: автобус остановили на белорусской границе, пассажиров продержали несколько часов. А после пассажиров высадили и предложили добираться своим ходом. Разбирались, что произошло.

«Толпа людей, с детьми, с вещами, просто в лесу»

Автобусы компании PL Int ездят из Вильнюса в Минск и обратно. 7 июля автобус выехал из столицы Литвы по расписанию в 17.00 и должен был быть в Минске в 21.00. Но все пошло не по плану, пересказывает Катерина историю друга.

— На литовской границе все было хорошо, пропустили без проблем. На белорусской началось: сотрудники сказали ждать, куда-то ушли, и в итоге автобус простоял четыре часа! Потом они вернулись и сказали ждать еще, — объясняет девушка.

Около полуночи к пассажирам подошел пограничник и сказал выходить вместе с вещами. Пункт пропуска «Каменный Лог» не предназначен для перехода границы пешком, но сотрудник прошел его вместе с пассажирами.

— Как рассказывал друг, пограничник сказал, что автобус не пропускают, а люди дальше пусть как хотят. И добавил: «Благодарите за это свою Литву». И вот стоит толпа людей, с детьми, с вещами, просто в лесу за погранпунктом! Кое-как люди начали договариваться и заказывать такси, кто-то звонил друзьям, — отмечает Катерина.

По словам девушки, причиной остановки автобуса стала претензия пограничников к водителю — тот якобы вез контрабанду. Хотя сам мужчина объяснял, что это стандартные запчасти на случай поломки транспорта.

Еще одна наша читательница Ольга в ту ночь забирала своего мужа с границы: он тоже ехал этим рейсом.

— Пограничники сказали, что внутри автобуса была контрабанда, — подтверждает она слова Катерины. — Чего именно, я не знаю. Всего было 56 пассажиров, и естественно, все возмущались. Интересовались, что делать. А людей много, все с вещами. В ответ от начальника смены услышали только, мол, добирайтесь сами, все вопросы к перевозчику. Водителя автобуса пассажиры больше не видели.

Что сказали в компании и на границе

В компании PL Int «Зеркалу» рассказали, что такой инцидент на границе действительно был. По словам директора, водителя остановили якобы из-за контрабанды:

— Да, было такое задержание [автобуса]. Причина была в том, что в автобусе нашли какие-то вещи, которые нельзя было везти. Там были запчасти. Почему из-за этого задержали… Недекларированное, получается, было. С водителем ничего [не случилось], его вернули обратно. Потом он снова поехал в Беларусь, и больше проблем никаких не было. Такое с нами первый раз, но после этого инцидента последствий никаких не было. У пассажиров были претензии, но все удалось решить: вернули деньги.

За комментарием к представителю Сморгонской пограничной группы обратились журналисты блога «Люди».

— Была такая ситуация. В отношении граждан проведен пограничный контроль, люди пересекли границу. После предложения им помощи по посадке в автобусы сказали, что едут самостоятельно. По поводу задержки автобуса обращайтесь к сотрудникам таможни, — посоветовал дежурный. — Со стороны пограничников людям была предложена посадка в автобусы, которые ехали через государственную границу.

Получить оперативный комментарий от представителя таможенного контроля в пункте пропуска «Каменный Лог» у журналистов блога не вышло.

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