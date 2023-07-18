США выделят Украине $1.3 млрд 18.07.2023, 18:24

На системы борьбы с дронами и ПВО.

Администрация президента США Джо Байдена объявит в ближайшие дни о намерении закупить военную помощь на сумму $1,3 млрд для Киева. Об этом сообщает Reuters со cсылкой на двух американских чиновников.

Пакет вооружений включает в себя средства противовоздушной обороны, системы противодействия беспилотникам, взрывные беспилотники и боеприпасы, сообщил один из источников агентства.

США используют средства своей программы «Инициатива по обеспечению безопасности Украины» (USAI), которая позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие у производителей, а не из собственных запасов США. Среди оборудования, которое США планируют приобрести для Киева, есть системы противовоздушной обороны, произведенные L3Harris Technologies (LHX.N) и называемые «Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment» или VAMPIRE, сообщил один из чиновников. Также в список включены два различных типа летательных аппаратов с локализацией в заданной зоне, дрон «Phoenix Ghost», созданный частной компанией AVEVEX из Калифорнии, и «Switchblade», произведенный AeroVironment Inc (AVAV.O).

Кроме того, собеседник Reuters, знакомый с ситуацией, сообщил, что Украина получит значительное количество систем противодействия беспилотникам, произведенных австралийской компанией DroneShield Ltd (DRO.AX), а также радары, сенсоры и системы анализа.

Доставка оружия и систем зависит от их доступности и сроков производства. Содержание и стоимость пакета также могут измениться до момента его анонсирования.

В рамках программы USAI в финансовом году 2023 года Пентагон предоставил Украине более $10,8 млрд военной помощи в семи отдельных траншах. Планируемый пакет будет восьмым. В финансовом году, завершившемся 30 сентября 2022 года, Вашингтон использовал $6,3 млрд из средств USAI для закупки оборонительных средств для Украины.

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