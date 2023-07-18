В Калинковичах более трех лет пациентов с онкологией лечили врачи общей практики 9 18.07.2023, 18:37

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ЦРБ проверила прокуратура.

Прокуратура Калинковичского района выявила нарушения в работе местной больницы, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, при проверке Калинковичской центральной райбольницы сотрудники прокуратуры выявили ряд нарушений, связанных с диагностикой и лечением онкологии у пациентов. Выяснилось, что с мая 2020-го в больнице не было врача-онколога, поэтому более трех лет больных онкологией лечили врачи другого профиля. Медики без ознакомления с соответствующими клиническими протоколами оказывали необходимую медпомощь гражданам, а динамическое наблюдение вели другие врачи, в том числе общей практики.

На одном из участков врачи не отслеживали информацию онкопатологии у пациентов на учете. Так, не было последних результатов обследований по основному диагнозу у врачей-специалистов — гинеколога, оториноларинголога, уролога и т.д. Это указывало на то, что в больнице не проводили в полном объеме работы по динамическому наблюдению и обследованию пациентов с хронической патологией. То есть, по сути, не определялась общая картина состояния здоровья, не предупреждались осложнения и обострения имеющихся заболеваний. Также по многим пациентам были выявлены нарушения алгоритма меднаблюдений амбулаторно.

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