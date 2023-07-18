Спецназовцы СБУ уничтожили новую партию вражеской техники и ликвидировали 40 оккупантов 2 18.07.2023, 18:44

3,916

Видеофакт.

Спецназовцы Центра спецопераций «А» СБУ уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем и 1 РСЗО. Бойцы поразили 1 систему противовоздушной обороны, 5 броневиков и 14 автомобилей. Также спецназовцы уничтожили 6 средств радиоэлектронной борьбы, 4 огневых позиции с противотанковым и тяжелым пехотным вооружением, 16 фортификационных сооружений, 2 склада с боеприпасами и 1 с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщили в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

Кроме того, вместе с артиллеристами Вооруженных Сил Украины дополнительно были поражены еще 70 оккупантов, 2 РСЗО, 4 броневика, 9 автомобилей, 1 единица спецтехники, 11 фортификационных сооружений и 3 склада с боеприпасами.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».