Мигрант с территории Беларуси атаковал польский пограничный столб 5 18.07.2023, 18:56

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После неудачной попытки мигрант атаковал машину пограничников.

Утром 18 июля на польско-белорусской границе в районе Дубиче-Церкевне произошел инцидент с мужчиной, забором, столбом, палкой и камнями, сообщила польская пограничная служба.

«Иностранец со стороны Беларуси попытался разрушить польский пограничный столб с гербом и надписью Polska, ударив по нему палкой. Мужчина также бросал камни, в машине пограничников было разбито стекло», — сообщила погранслужба и опубликовала видео.

На записи видно, как мужчина в шапке сначала длинной палкой тычет в верхнюю часть столба, где обычно расположен герб, потом пробует на износ нижнюю часть. Но, похоже, повредить столб не удалось. Тогда неизвестный принялся бросать камни сквозь забор.

Dzisiaj rano na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne cudzoziemiec znajdujący się po stronie🇧🇾próbował niszczyć polski słup graniczny,na którym widnieje godło polskie i napis Polska,uderzając w niego drągiem.

Mężczyzna rzucał też kamieniami,wybita została szyba w samochodzie SG.#NaStraży pic.twitter.com/ssnyIbHpPG — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 18, 2023

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