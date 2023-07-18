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Мигрант с территории Беларуси атаковал польский пограничный столб

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  • 18.07.2023, 18:56
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Мигрант с территории Беларуси атаковал польский пограничный столб

После неудачной попытки мигрант атаковал машину пограничников.

Утром 18 июля на польско-белорусской границе в районе Дубиче-Церкевне произошел инцидент с мужчиной, забором, столбом, палкой и камнями, сообщила польская пограничная служба.

«Иностранец со стороны Беларуси попытался разрушить польский пограничный столб с гербом и надписью Polska, ударив по нему палкой. Мужчина также бросал камни, в машине пограничников было разбито стекло», — сообщила погранслужба и опубликовала видео.

На записи видно, как мужчина в шапке сначала длинной палкой тычет в верхнюю часть столба, где обычно расположен герб, потом пробует на износ нижнюю часть. Но, похоже, повредить столб не удалось. Тогда неизвестный принялся бросать камни сквозь забор.

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