Украинские воины накрыли артиллерией россиян в здании под Бахмутом 1 18.07.2023, 19:12

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Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на одном из самых горячих участков фронта — Бахмутском направлении. В частности, в боях участвуют бойцы сводной тактической группы «Адам».

Защитникам Украины удалось обнаружить и уничтожить группу оккупантов под Бахмутом. Об этом сообщили в телеграм-канале Оперативний ВСУ.

Отмечается, что в выполнении операции принимали участие бойцы 129 ОбТрО 112 бр «Falcon United». Военные из 210 ОСБ «Берлинго» выполнили разведку, обнаружили оккупантов и провели корректировку. Огневое поражение произвели бойцы 80 ОДШБр.

На видео можно увидеть, как россияне активно входят в здание. Разведчики обнаружили это и передали координаты артиллеристам, которые нанесли точный удар по дому.

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