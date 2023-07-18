В Минске поэкспериментируют с организацией дорожного движения
- 18.07.2023, 19:15
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ГАИ вводит новшества и устанавливает сигнальные тумбы.
В Минске опробуют новшества в организации движения, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В частности, в ГАИ сообщили об активном внедрении в Минске новых техсредств организации дорожного движения, способствующих повышению безопасности на дорогах. Одним из таких новшеств стали так называемые сигнальные тумбы вместо щитков с вертикальной дорожной разметкой.
- Данные элементы применяются для обозначения препятствий и устанавливаются одновременно с дорожными знаками «Объезд препятствия», - прокомментировали в пресс-службе.
В ГАИ также отмечают, что такие технические средства благодаря их меньшему размеру повышают обзорность участков дороги для водителей, а также применяются для лучшей видимости пешеходов и особенно детей.
Чаще всего так оборудуют пешеходные переходы с островками безопасности. Но еще они могут устанавливаться на участках улиц со стесненными условиями движения.
- Сигнальные тумбы яркого цвета со световозвращающими вставки, позволяют обратить на них внимание с большого расстояния, - подчеркнули в пресс-службе.
В Госавтоинспекции уверены, что это позволит снизить аварийности на участках с участием пешеходов, велосипедистов или людей, управляющих средствами персональной мобильности.