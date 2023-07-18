закрыть
18 июля 2023, вторник, 20:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске поэкспериментируют с организацией дорожного движения

  • 18.07.2023, 19:15
  • 2,026
В Минске поэкспериментируют с организацией дорожного движения

ГАИ вводит новшества и устанавливает сигнальные тумбы.

В Минске опробуют новшества в организации движения, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В частности, в ГАИ сообщили об активном внедрении в Минске новых техсредств организации дорожного движения, способствующих повышению безопасности на дорогах. Одним из таких новшеств стали так называемые сигнальные тумбы вместо щитков с вертикальной дорожной разметкой.

- Данные элементы применяются для обозначения препятствий и устанавливаются одновременно с дорожными знаками «Объезд препятствия», - прокомментировали в пресс-службе.

В ГАИ также отмечают, что такие технические средства благодаря их меньшему размеру повышают обзорность участков дороги для водителей, а также применяются для лучшей видимости пешеходов и особенно детей.

Чаще всего так оборудуют пешеходные переходы с островками безопасности. Но еще они могут устанавливаться на участках улиц со стесненными условиями движения.

- Сигнальные тумбы яркого цвета со световозвращающими вставки, позволяют обратить на них внимание с большого расстояния, - подчеркнули в пресс-службе.

В Госавтоинспекции уверены, что это позволит снизить аварийности на участках с участием пешеходов, велосипедистов или людей, управляющих средствами персональной мобильности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип
Товсь!
Товсь! Андрей Санников
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко Наталья Радина