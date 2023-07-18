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Нидерланды, Бельгия и Люксембург поставят Украине бронемашины M113

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  • 18.07.2023, 19:22
  • 1,458
Нидерланды, Бельгия и Люксембург поставят Украине бронемашины M113

Уже в ближайшее время.

В ближайшее время Украина получит партию бронемашин M113 от трех европейских стран.

Об этом объявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

«В ближайшее время мы поставим в Украину отремонтированные бронемашины M113», - говорится в сообщении.

Министр отметила, что эта бронированная гусеничная машина, помимо прочего, помогает безопасно перевозить солдат.

«Так мы поддерживаем пехоту на земле», - добавила Оллонгрен.

Также глава Минобороны Нидерландов пояснила, что эти поставки будут осуществлены вместе с Бельгией и Люксембургом.

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