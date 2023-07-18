Нидерланды, Бельгия и Люксембург поставят Украине бронемашины M113

Нидерланды, Бельгия и Люксембург поставят Украине бронемашины M1132
- 18.07.2023, 19:22
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Уже в ближайшее время.
В ближайшее время Украина получит партию бронемашин M113 от трех европейских стран.
Об этом объявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
«В ближайшее время мы поставим в Украину отремонтированные бронемашины M113», - говорится в сообщении.
Министр отметила, что эта бронированная гусеничная машина, помимо прочего, помогает безопасно перевозить солдат.
«Так мы поддерживаем пехоту на земле», - добавила Оллонгрен.
Также глава Минобороны Нидерландов пояснила, что эти поставки будут осуществлены вместе с Бельгией и Люксембургом.