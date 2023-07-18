Землю накроют магнитные бури 18.07.2023, 19:49

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К планете летит гигантское облако плазмы.

Солнце выпустило два облака плазмы, которые объединились в одно и мчатся по направлению к Земле. По прогнозам ученых, оно достигнет нашей планеты 18 июля и вызовет мощную магнитную бурю, сообщает Space.com.

Корональный выброс массы (КВМ) – «каннибал» был порожден несколькими солнечными бурями, в том числе неожиданным «темным извержением». КВМ это большие быстро движущиеся облака намагниченной плазмы и солнечного излучения, которые время от времени выбрасываются в космос вместе с солнечными вспышками — мощными взрывами на поверхности Солнца, которые запускаются, когда подковообразные петли плазмы, расположенные вблизи солнечных пятен, лопаются.

Если КВМ движутся по направлению к Земле, они могут вызвать магнитные бури. Выбросы-«каннибалы» образуются, когда за первым КВМ следует второй, более быстрый. Когда второе облако догоняет первое, оно поглощает его.

14 июля Солнце выпустило КВМ вместе с «темным выбросом» - солнечной вспышкой, которая содержит необычно холодную плазму, делающую ее похожей на темную волну по сравнению с остальной поверхностью Солнца. А 15 июля из другого солнечного пятна был выброшен второй, более быстрый, КВМ.

По прогнозам ученых, второй выброс настигнет первый, они объединятся и настигнут Землю 18 июля.

Сайт отслеживания космической погоды Spaceweather также сообщает, что в ближайшие два дня на Земле ожидаются магнитные бури слабой категории, G1. Вместе с тем, они могут усилиться до категории G2 или G3 20 июля, когда планеты достигнут новые КВМ.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

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