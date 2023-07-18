Маляр о ситуации под Купянском и Бахмутом: Есть продвижение вперед 18.07.2023, 20:16

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Анна Маляр

Инициатива на стороне ВСУ.

Вооруженные силы Украины сдерживают вражеские силы на Купянском и Бахмутском направлениях, местами воинам удается продвигаться вперед.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр.

По словам Маляр, наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно.

«Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне», - сказала она.

Маляр объяснила, что на южном фаланге вокруг Бахмута сегодня, как и все предыдущие дни, было продвижение украинских войск.

«На северном фланге сегодня продолжались бои. Враг пытается вернуть утраченные позиции», - сообщила заместитель министра обороны.

Маляр отмечает, что украинским военным приходится иметь дело с плотным минированием и интенсивным вражеским огнем.

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