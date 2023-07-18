Гол белоруса вывел вильнюсский «Жальгирис» в следующий раунд Лиги чемпионов 18.07.2023, 20:28

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Голом отметился Юрий Кендыш.

Сегодня во втором матче первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов «Жальгирис» выиграл в гостях у северомакедонской «Струги» со счетом 2:1, передает «Наша Нiва».

Македонцы первыми забили с пенальти на 76-й минуте, но через две минуты белорусский легионер вильнюсского клуба Юрий Кендыш счет сравнял — 1:1. А через несколько минут у македонцев случился автогол — 1:2.

«Жальгирис» идет в следующий раунд, где встретится с турецким «Галатасараем».

В 21:00 начнется ответный матч БАТЭ — «Партизани» (Албания). В первом матче была ничья 1:1.

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