Министерская встреча G20 закончилась без итоговой декларации

Министерская встреча G20 закончилась без итоговой декларации3
- 18.07.2023, 20:45
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Участники мероприятия не смогли найти общий язык в вопросе о войне РФ против Украины.
Министры финансов стран G20 не смогли согласовать декларацию по итогам двухдневного заседания в Гандинагаре в западной Индии. Вместо этого организатор встречи Индия, как и в прошлом, подготовит и опубликует резюме по итогам консультаций, заявила во вторник, 18 июля, индийский министр финансов Нирмала Ситхараман.
«Мы до сих пор не смогли найти общий язык в вопросе о войне между Россией и Украиной», - сказала она. Осудить российскую агрессию в совместной декларации отказались Россия и Китай. По словам Ситхараман, при этом ряд представителей стран «Большой двадцатки» осудили отказ России продлить соглашение об экспорте зерна из черноморских портов Украины.
Индия занимает нейтральную позицию в отношении войны России против Украины, она не присоединилась к западным санкциям против Москвы и поддерживает хорошие отношения как с государствами Запада, так и с РФ.