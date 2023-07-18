Авиакомпания предложила туристам необычную услугу 2 18.07.2023, 20:54

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Она позволит не брать в путешествие чемодан с одеждой.

Авиакомпания Japan Airlines запустила пробную услугу: предложила туристам и деловым путешественникам одежду в аренду сроком до двух недель. За это нужно заплатить $27,95. Такой подход должен уменьшить количество багажа, сделать путешествие более легким, а также сократить выбросы топлива и CO2 от самолетов за счет уменьшения количества перевозимого груза.

Путешественники смогут арендовать за $27,95 до восьми нарядов, представленных в трех размерах в стиле smart, smart casual, а также в смешанном. Выбранную одежду доставят в указанный путешественником отель. Оформить заявку на бронирование нужно как минимум за месяц до даты вылета, пишет New York Post.

В своем заявлении компания указала, что хочет обеспечить пассажиров минимальным багажом, тем самым скрасив впечатление людей от перелета и улучшив окружающую среду.

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