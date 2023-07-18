Сырский показал видео уничтожения машин оккупантов возле Бахмута 1 18.07.2023, 21:09

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Александр Сырский

Видеофакт.

Украинские военные на фронте продолжают уничтожать оккупантов и их позиции. На Бахмутском направлении удалось попасть в авто россиян.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командующего Восточной группировкой войск ВСУ Александра Сырского.

По его словам, авто оккупантов находилось посреди одной из дорог. Это заметила разведка и устроила россиянам «встречу».

«За это «нарушение правил дорожного движения» их немедленно наказали бойцы 2-го самоходного артиллерийского дивизиона 30 ОМбр. Один точный выстрел – и две машины разбиты», – написал Сырский.

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