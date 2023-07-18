Сырский показал видео уничтожения машин оккупантов возле Бахмута
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Александр Сырский
Видеофакт.
Украинские военные на фронте продолжают уничтожать оккупантов и их позиции. На Бахмутском направлении удалось попасть в авто россиян.
Об этом сообщает
Charter97.org со ссылкой на командующего Восточной группировкой войск ВСУ Александра Сырского.
По его словам, авто оккупантов находилось посреди одной из дорог. Это заметила разведка и устроила россиянам «встречу».
«За это «нарушение правил дорожного движения» их немедленно наказали бойцы 2-го самоходного артиллерийского дивизиона 30 ОМбр. Один точный выстрел – и две машины разбиты», – написал Сырский.
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