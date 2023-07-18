Уоллес: Россия гораздо более хрупкая, чем хочет признать 18.07.2023, 21:38

Бен Уоллес

Раскол в армии реальный, потери — ужасные.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия «более хрупкая», чем это хотят признать в Москве.

Об этом он сказал во время выступления на конференции Института глобальных изменений Тони Блэра в Лондоне, сообщает The Guardian.

По словам британского министра, войну РФ против Украины «можно выиграть».

«Я думаю, что Россия гораздо более хрупкая, чем россияне хотят признать... Раскол в иерархии российской армии вполне реален, уровень потерь ужасен», – отметил Уоллес.

Он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин «очень осторожно» относится к территории стран НАТО.

«Они (россияне – ред.) очень, очень осторожны и стараются не провоцировать. Можно утверждать, что альянс сам по себе функционирует. Сдерживающий фактор пятой статьи (Вашингтонского договора о коллективной обороне. – Ред.) действует», – сказал Уоллес.

Он добавил, что война РФ против Украины привела к «оживлению» НАТО после «стагнации».

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